Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Pues vaya que cada vez tenemos más cerca al Covid -19 en la región y ahora con el positivo del gobernador José Rosas Aispuro Torres y el secretario Jaime Rivas Loaiza debe obligar a los municipios en ser muy cuidadosos en los protocolos de seguridad.

Una de las acciones que distingue al mandatario estatal es su permanente movilidad por el Estado y a manera de prueba está las visitas constantes al municipio de Canatlán, su tierra adoptiva así como al resto de la región.

De manera cautelar, el alcalde sanjuanero Jaime Escajeda Martínez se realizó la prueba, al igual que el regidor Enrique Martínez Quiñones, quienes como anfitriones estuvieron cerca de JRAT y de JRL, en la última visita realizada a la tierra de Villa, el martes 21 de julio.

Este miércoles será reunión de Consejo Municipal de Salud en Canatlán y será importante conocer si la presidente Dora González Tremillo se realizó la prueba Covid -19, en virtud de la importancia que representa, tanto para ella como para quienes la rodean, la seguridad de su salud.

Un tema que sigue siendo muy polarizado, a pesar de que crece el número de casos positivos, alcanzando no solo a médicos y enfermeras, sino también a socorristas, en los tres casos, personas que sirven a la sociedad.

En este contexto, siguen cayendo las banderas blancas, la última de ellas en Rodeo aunque sin resultados funestos, quedando en la región Tepehuanes y Guanaceví sin positivos, lo cual debe hacer sentir muy bien a los alcaldes Eder Gutiérrez y Rogelio Ayala Arzola.

En San Dimas con críticas y todo, pero el alcalde Jesús Alejandro Gurrola Romero ha redoblado en serio las acciones de prevención, en un municipio colindante con el Estado de Sinaloa, con explotación minera grande y con quehacer forestal que representa movilidad. Digo, de reconocerse.

En Nuevo Ideal, quienes recorremos la zona miramos un par de filtros sanitarios que trabajan muy en serio, no simulan y sí están ahí haciendo una labor, a diferencia de otros municipios cercanos, donde en ocasiones hay pistola para lectura de temperatura y en otras no hay quien de ni el saludo. Y nadie me lo ha platicado.

En Canatlán, se observa sin cubreboca y si protocolo a los trabajadores que vienen del sur del país al corte del espárrago. Son poquitos, algo así como treinta. ¿ Qué será cuando lleguen los jornaleros a la pizca de la manzana ¿ Ojalá que todo vaya bien.