Recorriendo...

PACTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, se llama la nueva ordenanza que hacen los gobiernos estatal y municipales para hacerle frente al regreso del semáforo rojo a Durango en la prevención contra el Covid 19, que sigue creciendo.

En esta región del Estado, Pueblo Nuevo está a la cabeza con 51 positivos, seguido de Santiago Papasquiaro con 33, Canatlán lleva 26, le sigue San Juan del Río con 10, ya casi se le emparejó Nuevo Ideal con nueve, mientras que la zona de la Panamericana está baja, con dos en Rodeo, El Oro y Ocampo, entre otros.

En San Dimas, el alcalde Alejandro Gurrola Romero implementó medidas más drásticas en lo que toca a la entrada y salida del municipio, además de un llamado a la población a no salir después de las nueve de la noche, en lo que en un principio se le llamo toque de queda, que es una medida gubernativa que en situación extraordinaria o de guerra prohíbe la libre circulación.

Será interesante conocer hasta dónde se aplicará sanción con trabajo comunitario a quien no porte el cubreboca en la calle, lo cual, hasta este miércoles, parece no se realiza en municipios como Canatlán, Nuevo Ideal, San Juan del Río, donde se observa a personas, inclusive comerciantes ambulantes, trabajar sin esta medida, lo que se observa a pleno día y parece ser, no hay problema alguno.

A PROPOSITO DE VENDEDORES AMBULANTES, en ciudad San Juan del Río existe la inconformidad de comerciantes establecidos en contra de un gran puesto ambulante instalado a un costado de la carretera de entrada la cabecera municipal, de quienes se quejan y califican como una competencia desleal.

Como mexicanos todos tienen sus garantías aseguradas y en el caso de los sanjuaneros, les hará bien diálogo entre autoridades e inconformes para buscar puntos de acuerdo, que como en Canatlán, pudiera ser el establecer un espacio destinado completamente al ambulantaje.

La situación del ambulantaje no es exclusiva de San Juan; en Canatlán ayer se miró como de un camión bajaron como diez personas llevando decenas de imágenes a vender y ninguno de ellos portando cubreboca..

REVERSA EN ANUNCIO DE SESIÓN PÚBLICA DE INFORME DE GOBIERNO se dio en Canatlán, cuando inicialmente el secretario del ayuntamiento Juan Manuel Martell anunció que la alcaldesa Dora González Tremillo daría su informe en sesión solemne de cabildo, en el auditorio municipal y con un ingreso máximo de cien personas.

Le medida contravenía lo establecido en el Pacto de Responsabilidad Social, donde se anota que solo pueden reunirse de manera presencial un máximo de quince personas, no estableciendo más detalles al respecto.

Si cancelaron la Feria de la Manzana el mes de septiembre, se miraba incongruente organizar un evento público durante el mes de agosto, en este caso el sábado 29. Al final imperó la congruencia.

IMPOTENCIA Y MOLESTIA por las constantes fallas en el servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un plantó que organizaron vecinos de Rodeo en la carretera Panamericana, a la altura del poblado San Antonio.

Un par de reuniones ha tenido la presiente municipal Mary Amaya con funcionarios de la empresa de clase mundial, sin embargo, las fallas constantes y extensas del servicio eléctrico son las que al final hablan más que mil razones de la realidad que tiene la CFE en esa parte del semidesierto.

No es tema del gobierno municipal, tampoco lo es del estatal y hasta este miércoles, las fallas en el suministro eléctrico son parte de la vida cotidiana de los rodeenses y del resto de los municipios al sureste, como San Juan del Río y Coneto de Comonfort.

“ Ahí es donde la puerca torció el rabo”, al ser las fallas y no las promesas de mejorar lo que la población resiente.