Recorriendo...

REGION SIERRA, Dgo. (OEM).- “Desde temprana hora de la mañana y hasta altas horas de la noche me dedico en cuerpo y alma a servirle a los ocampense.

Es claro que eso me tiene más propensa al contagio y aunque he tomado las medidas necesarias debo informar que he dado positivo al Coronavirus. Al igual mi esposo Paul Ibarra resultó positivo a la prueba y desde hace unos días nos encontramos en estricto aislamiento con las debidas prescripciones médicas…”

Así fue como la presidente municipal Coquis García anunció a la sociedad de Ocampo su estado positivo de Covid -19, situación que lejos de significar una debilidad muestra a una representante popular vigorosa y con la claridad suficiente para hacerle saber a sus representados la importancia del resguardo, del autocuidado.

Lo primero en estos casos, es tomarlo con mucha tranquilidad, el estado de ánimo es fundamental para enfrentar este virus, afirma la alcaldesa repetidora. La operatividad del servicio público continúa, y como han visto a través de redes sociales, hemos realizado entregas de apoyos alimenticios, así como trabajos de pintura en vialidades de la localidad, menciona.

Coquis, al igual que otros alcaldes como el sanjuanero Jaime Escajeda Martínez o como el mandatario estatal José Rosas Aispuro y funcionarios estatales, entre ellos Jaime Rivas Loaiza, son parte de la población afectada por la enfermedad que ha puesto de cabeza al mundo.

En un momento dado, todos o la gran mayoría de alcaldes de la región centro norte y noroeste del Estado han estado en un momento dado bajo resguardo, cuidando de no expandir un posible contagio, una situación que es aún más probable entre personal y funcionarios del sector salud, como en su momento lo ha vivido Alejandra Fernández Mata, directora de la Jurisdicción Sanitaria Cuatro, con sede en Rodeo.

También en el norte del Estado, calcomanías con la leyenda así crecen en municipios como El Oro, Ocampo y otras regiones de la zona, haciendo sentir la presencia de Aarón Silvestre Herrera.

Con amplia experiencia en el quehacer de la política, rindiendo buenas cuentas en las responsabilidades que ha tenido, Aarón trabaja en un proyecto que le represente seguir sirviendo en el espacio político.

Persona que le gusta hablar con respeto y de frente, Aarón sabe y conoce de la política desde siempre, al haberlo mirado en su casa paterna desde los tiempos de su abuelo, Martín, su padre José Bernabé y más reciente su hermano Martín.

Habrá que no perderlo de vista en este proceso electoral que recién inicia en el Octavo Distrito, aunque justo es decirlo, el año 2022 prácticamente también comenzó su proceso, no oficial.

Por lo pronto, así comienza su quehacer Aarón Silvestre Herrera.