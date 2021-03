Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Empezó la cuenta regresiva en los gobiernos municipales y con ello también iniciarán las “ campañas” de aquellos funcionarios que buscarán ser alcaldes o alcaldesas en la siguiente administración, a costa del erario municipal y también de quienes buscarán que el siguiente sea el “ año de hidalgo”.

De ahí que los cabildos deberán ser más cuidadosos a la hora de ampliar o aprobar la obra pública, porque pudiera empezarse a dar aquellas mal hechas, inclusive no concluidas pero pagadas al ciento por ciento, como se recuerda en algunos municipios.

En algunos como Canatlán se recuerdan obras que se quedaron por años inconclusas o mal terminadas, aunque en este sentido mucho corresponderá a las comunidades, ser muy cuidadosas para no aprobar o recibir proyectos que no cumplen la expectativa de calidad ya que, de no hacerlo, se quedarán sin la obra y sin la esperanza que se las vuelvan a construir.

La pregunta es ¿Qué hace el cabildo al respecto?

¿Y los suplentes?, se preguntan priístas de Canatlán que conocen a sus candidatos Ricardo López Pescador y a María de Lourdes Martínez Espinosa, que los representarán en los Distritos 06 local y 03 federal, respectivamente, a diferencia de sus pares panistas del 07 y el 01, que ya los presentaron.

En el 01 federal, Javier Castrellón Garza lleva como suplente a Rosa Isela de la Rocha, mientras que en el Distrito 07 local, Joel Corral Alcántar tiene en José Ángel García Barraza a un suplente de lujo.

En el librito de la política tradicional se buscaba que el suplente fuera de un municipio distinto al del candidato propietario, por aquello de sumar, algo que ahora parece ya no se practica.

Interesante hubiera sido que en la coalición Va por México o en otras palabras, todos contra AMLO, los propietarios panistas hubiesen llevado suplentes priísta y los propietarios tricolores tuvieran suplentes blanquiazules, para con ello “amarrar” un poco más, comprometer es la palabra, al militante.

En el caso del Distrito 08, el neoidealense Gerardo Galaviz Martínez lleva en calidad de interino a Jesús Vargas, nombramiento que pudiera modificarse a la hora del registro.

Bien pudiera ser el caso el registrar una dupla PAN /PRI, con el infaltable “ pero” de que para el año 2022, es de esperarse que las aguas regresen al cauce y priístas y panistas vuelvan a ser los adversarios de siempre, a menos de que AMLO y Morena los asegunden y repitan resultado del año 2018. De ser así, entonces PAN y PRI seguirán de manita sudada en las contiendas para renovar ayuntamientos. A esperar para comentar.