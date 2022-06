Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Muy clara la presidente rodeense Mary Amaya en el sentido de que gran parte de la problemática que tiene la progresista región está fuera de los alcances del municipio, concretamente en lo que se refiere a la situación del servicio eléctrico, el de los servicios de telefonía e Internet así como el de la modernización de la carretera Panamericana.

Tanto la recién reelecta edil como gran parte de la sociedad de Rodeo conoce que las constantes fallas en el suministro eléctrico derivan en que por consecuencia fallen los servicios de la Internet y redes sociales, problema que ya en la presente administración, Amaya Parra ha dialogado con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, región laguna, buscando que se solucione dicho problema.

Algo deberán hacer los gobiernos de la región centro norte respecto a esta situación ya que si bien es cierto, el servicio eléctrico para Rodeo proviene de la región lagunera, los de Coneto de Comonfort y San Juan del Río dependen de la ciudad de Durango, vía Canatlán.

A partir del día 15 de septiembre comenzará un período nuevo de gobierno estatal y bien pudieran los gobiernos municipales hacer equipo con el gobernador Esteban Villegas Villarreal, para solicitarle a la dependencia federal el mejoramiento del tan importante servicio, vital para muchas actividades productivas, si no es que para todas.

Los alcaldes reeleccionistas tendrán esa experiencia, de saber cuáles son los problemas que urge resolver y en su respectivo caso, a donde NO acudir a sabiendas de que no arreglarán algo y en ese sentido, ya saben dónde no perder su tiempo.

En otros temas, en Canatlán se pretendió renovar la Cámara Nacional de Comercio, al menos presuntamente era la intención, sin embargo, los roces y situaciones partidistas siguen a flor de piel y por el momento no se logró el cambio de dirigencia, que actualmente ostenta Julio Galván Rivas.

Presuntamente se conoció, de manera muy extraoficial, que la entonces candidata María de los Ángeles “Ángela” Rojas Rivera, actualmente presidente municipal electo, presuntamente ofreció la Dirección de Fomento Económico al sector comercial, de acuerdo a lo comentado por Jorge Campos Chávez, presidente de la organización Comerciantes y Empresarios de Canatlán Unidos. A esperar para comentar.

De lo que sí se conoce es que personas que trabajarán en la próxima Feria de la Manzana ya están organizando y preparando de manera muy ordenada el proyecto que presentarán para su respectiva aprobación, tal es el caso del deportista destacado Jesús Guajardo Rivas.

Quien esto escribe no ha logrado tener comunicación con la entonces candidata y ahora alcaldesa electa de Canatlán, para conocer pormenores de lo que se prepara para su arribo al poder municipal. A esperar para comentar.