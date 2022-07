Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Con la llegada de Gilberto Moorillón Piedra como encargado de la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Rodeo inicia una etapa en esta situación que atraviesa la máxima casa de estudios del municipio Rodeo, donde pareciera que la rectora con licencia, ex rectora o la figura que tenga la Doctora Wendy Ramírez Alvarado, tuvo varias manos moviendo los hilos.

Tanto de afuera como dentro de la institución, pudieron darse esas acciones, en un período en donde Durango tiene actualmente dos gobernadores, el constitucional y en funciones, José Rosas Aispuro Torres y el gobernador electo Esteban Villegas Villarreal.

Al seno del Partido Acción Nacional en Rodeo, existe una división muy marcada, donde pareciera que Jesús Edén Medina sigue al frente de la corriente cercana al PRD, partido al que pertenece la alcaldesa Mary Amaya, quien no lleva buena relación con la rectora.

Por el lado interno, está Efrén Pérez Bustamante, recomendado de la coordinadora estatal Rosario Castro Lozano, quien ha sido punta en la creación de diversos conflictos, tanto contra la anterior rectora Sonia Sicsik Arévalo como con Wendy, quien lo hizo subdirector.

Se conoce también que no solo no hay la mejor relación entre la las dos últimas rectoras, sino que pudiera existir animadversión entre ellas, derivado de la manera en que salió la ex catedrática del Instituto Tecnológico de Durango.

Si se aplica aquello de que por sus frutos los conoceréis, se puede mencionar que Wendy dejó muy buenas huellas, tanto al frente de la Escuela Secundaria Técnica # 24 de San Juan del Río como en la EST # 29 de Rodeo.

Lo mismo se puede anotar de su paso al frente del Club de Leones “Unidas por Ti”, de Rodeo, donde hay muy buenos comentarios del quehacer realizado.

De ahí la extrañeza de que por la terminación o renovación del contrato a una docente o la acusación, sin sustento, de malos manejos, la autoridad estatal haya tomado una acción que pareciera extrema, el tiempo lo dirá, aunque no se descarta fuego amigo de la UTR y el PAN estatal. A esperar para comentar.

En el municipio de Nuevo Ideal, a menos de dos meses para que culmine la presente administración municipal 2019 -2022, salta el tema del relleno sanitario, con la justa queja del propietario del inmueble por la basura que personas insensibles tiran donde se les pega la gana.

Sin duda reconocer al presidente Gerardo Galaviz Martínez que recuperó el espacio construido para tal fin durante la administración 2010 -2013 que presidió el paisano Ernesto Velázquez.

Son 54 días los que le restan al gobierno actual, mismo tiempo que no estará por demás que don Pablo Rubio Chacón aguante y con ello tenga la posibilidad de mejorar las condiciones del contrato firmado con la presente administración, que vence el día 5 de septiembre.

Mantener limpio Nuevo Ideal debe ser tarea de todos, gobierno y ciudadanía, al final, Francisco Luis Gracia iniciará gobierno el jueves 1 de septiembre y ahí tendrá la oportunidad de mejorar las condiciones ecológicas y de contrato.

Que Rogelio Zaldívar es funcionario sensible, lo ha mostrado el actual titular de Servicios Públicos Municipales; lo que es imposible es cuidar de todos aquellos que pudiendo llegar al entronque del camino, para evitar tiren basura. Pero bueno.