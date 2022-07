Recorriendo...

REGIÓN NOROESTE, Dgo. (OEM).- Interesante lo que sucede en Nuevo Ideal, como todo aquello que acontece en el ámbito político partidista, ahora que el ayuntamiento local hizo público que entregará a comunidades el espacio, bordo, área por donde atravesaba la vía del ferrocarril, desde El Molino hasta Santo Domingo, de sur a norte.

Muy claro el alcalde Gerardo Galaviz Martínez, como ejecutor de los acuerdos de cabildo, al decir que en espacios ejidales y pequeñas propiedades éstos serán utilizados como espacio común para el respectivo núcleo agrario, mientras que en el tramo comprendido en la marcha urbana, será lotificado para entregarlo a personas que carecen de vivienda.

Lo del pueblo para el pueblo, dijo el primer edil al culminar su mensaje a la población nuevoidealense.

Como era de esperarse, toda acción trae una reacción y ya están las inconformidades, respetuosas como toda opinión personal, mencionando entre otras cosas que los terrenos estaban destinados para áreas verdes, que quieren hacer su agosto como en pasadas administraciones.

Dicen que quien con leche se quema hasta el jocoque le sopla y pudiera ser que se pensara en el robo, extravío, como se le quiera llamar, de aquel proyecto del área verde, realizado a finales y principios de administración local, respectivamente, en el año 2007, donde la empresa MACCO, que representaba la ahora diputada federal suplente Rosa Isela De la Rocha González, se quedó con los rieles y del dinero, al igual que de Camelia, ya jamás se supo nada.

Lo cierto, de acuerdo a lo expresado por el ayuntamiento, los terrenos o el terreno ya están regularizados, a nombre del municipio, algo que a partir de septiembre el próximo ayuntamiento constatará, podrá verificar y actuar en consecuencia, dentro de la legalidad, no adelantar juicios ni acciones, todo tiene su tiempo y su forma.

Hay quienes opinan que pudieran repartirse terrenos a funcionarios actuales, hay otros que dicen que el “ agandalle” ya empezó, con alguien que se quedó con once metros que no le correspondían, todo esto en las leyendas urbanas, comentarios esquineros, como sucedió hace quince años, cuando alguien se quedó con algunos milloncejos y no más nadie emprendió acción legal alguna.

Francisco Luis Gracia Márquez será presidente municipal a partir del día 1 de septiembre, aun cuando la toma de protesta es el último día de agosto. El presidente morenista/ petista ya realiza acciones de limpieza en algunos espacios. A esperar si no se le ocurre a Gerardo Galaviz emprender bacheo de calles a mediados de septiembre o inicio de octubre próximo. Digo, al final cada quien trae su propio librito.

La política tiene sus tiempos y formas, al igual que la ley, no es de ocurrencias ni algo parecido, el municipio debe ser respetuoso de la figura ejidal y el ejido de la figura municipal y al final de todo, los actos de legalidad, ilegalidad, buenos y malos manejos se pueden presentar en uno y en otro lado, así que, a esperar para comentar.

En otro municipio, pero más al norte, el gobierno santiaguero mostró que sin la pandemia Covid se pueden organizar grandes eventos populares y al igual que el gobierno, religiones como la católica y sus fiestas religioso - patronales.

Una Feria Regional muy lucidora y como muestra, el gran desfile a caballo, cabalgantes, por el centro de la ciudad. Aproximadamente dos mil cabalgantes y cuarenta bandas musicales amenizando, con más de cuatro mil asistentes presenciando y escuchando el gran ambientazo.

Santiago Papasquiaro, el gigante de la región noroeste, ni más ni menos y cuna de quien posiblemente sea próximo diputado federal, si todo transcurre como pinta el tema político partidista.

Por lo pronto, el día de la gran cabalgante, presente cuatro personalidades: José Ángel Muñoz Barraza, Everardo Cereceros, Darlene Carrasco y Pablo Carrasco, ejemplos de áreas como la educación/ política, la belleza y inteligencia y la cultura. Ni más ni menos.

Hasta la próxima