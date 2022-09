Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Pues vaya que siguen dándose buenas noticias para la clase política y no política de la región centro, noroeste y norte del Estado, clon los nombramientos que hace el gobierno estatal que preside el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Entre ellos están los canatlenses Blanca Emilia Reyes Ibarra, nueva directora de Educación Básica B; Selene Soto Rodríguez, nueva consejera de la Judicatura; Justo Martínez Carrillo, Director de Educación Básica A. Leonardo Silerio Ruiz, coordinador sectorial del subsistema COBAED en la región laguna.

Hablar de Blanca Emilia es destacar a una profesionista hecha en la cultura del esfuerzo y el trabajo, académica con amplia trayectoria y experiencia.

De Selene y Leonardo menciono muy poco, porque ambos son sobrinos de quien escribe. Pero sin duda, son acertados y muy bien recibidos los nombramientos.

Antes mencionamos a los rodeenses Rodrigo Meza Rentería, Esequiel Jurado Medina, Ernesto Medina y Jesús Edén Medina: O sea, en Rodeo los Medina están saliendo muy bien librados.

Hay también nombres de nuevoidealenses que por el momento no se pueden mencionar, por aquello de que ya están por llegar, pero sin duda cuando se confirme la entrega del nombramiento será muy bien recibida la noticia en la tierra del queso y la manzana.

Miguel Dévora Galindo es nuevo funcionario en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y se recuerda que en el municipio más nuevo del Estado, panistas y priístas trabajaron a favor del proyecto Esteban Villegas Villarreal.

Así que, es de justicia esperar más nombres blanquiazules en la administración estatal, claro está, al igual que el de priístas.

De Tepehuanes, Roger Manzano Cháidez, un trayectoria muy amplia en el sector público, en el deporte tepehuanense y también la joya de la corona priísta en tiempos de triunfos y fracasos, tricolor a carta cabal y como en todo, la fidelidad se premia.

Sin duda faltan muchos nombramientos más en los municipios y recordando que el gobierno estatal es priísta, que los panistas ya bailaron en la anterior administración, sin duda que se comenzarán a ver nombres.

En Canatlán, no está por demás mencionar, a manera de ejemplo, a Jesús Quezada, a Ramón Aguirre Moncayo, a la joven Aruba Flores Ruiz.

Actualmente todos los espacios estatales son propuestas panistas o Aispuristas, ninguna es tricolor, así que no será nada raro que al cambiar de pieza haya también cambio de bailadores. A esperar para comentar.

En el gobierno canatlense que preside Ángela Rojas Rivera, quien escribe destaca a Joel Rodríguez, titular del Sistema de Aguas de Canatlán, por la eficiencia a la hora de escuchar y dar respuesta a la ciudadanía.

Joel es en la presente administración a lo que era Mauricio Benítez ( se omite el apellido materno para no enfadar a nuestro presidente AMLO), quien como director de servicios públicos siempre mostró sensibilidad para la demanda o petición ciudadana. Nomás lo que es.

Para no dejar dudas, Mauricio Benítez se apellida también Calderón y ya ve Usted que el Jefe nomás escucha ese apellido junto con el nombre de Felipe y se estremece, algo así como lo que sucedió con nuestra presidente Dora González cuando escuchaba el nombre de Manolo Ávila, en la primera administración. Pero bueno.

En otros temas, ha causado mucho revuelto en el Estado de Durango la aprobación del gobernador Esteban a legalizar el matrimonio igualitario.

Dicho con todo respeto, después de la legalización del matrimonio PRI /PAN todo puede esperarse, aunque bueno, ese matrimonio no anda en su mejor momento, por lo menos no en Canatlán y Nuevo Ideal.

Sí en Santiago Papasquiaro, no en Pueblo Nuevo, San Dimas, Guanaceví.

En Rodeo, algo tendrá que hacerse a la brevedad para renovar las dirigencias municipales del PAN y del PRI, digo, por higiene política.

A propósito del municipio del cacahuate más sabroso del Estado, la regidora Rosy Cardoza, reconocida y prestigiada ex lidereza de Morena y concejal por el partido Movimiento Ciudadano solicitará permiso para ausentarse del cargo, mientras soluciona situaciones de tipo laboral en el magisterio.

Rosy es de sangre morenista, de a deveras, si el entonces dirigente estatal hubiese actuado con mayor precisión, ella hubiese sido la candidata y también, presidente municipal de Rodeo en este momento.

Él hubiera no existe, dicen, pero sin duda las cifras no mienten y por el lado contrario, se menciona que cuando los astros se alinean no hay poder que los haga cambiar, por el tema de la alcaldesa Mary Amaya, quien pertenece al partido que fue tercera fuerza, después del Morena y MC, que prácticamente tuvieron empate técnico en el primer sitio de la votación.

Y de allá mismo, Rodeo, la pregunta es ¿Por qué esa manera tan poco diplomática y ética para moverle el tapete a la rectora Wendy Ramírez? Más allá de las diferencias que en lo personal pudiese haber tenido con otras personas, no merecía esa manera de salir.

Una trayectoria en la educación, de muchos años, la respaldan y esa no se gana en un escritorio de gobierno estatal, aunque bueno, ya no están los que propiciaron eso. Sorpresas da la vida y como dicen, tiempo al tiempo.