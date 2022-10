Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Voces conocedoras del tema en la región de Canatlán comentan sobre la posibilidad de que el municipio manzanero cambie de sede en lo que se refiere a la distritación electoral, situación generada por el aumento en la población en el Estado de Durango, que obliga al Instituto Nacional Electoral a trabajar de acuerdo con las leyes y normas establecidas.

Con información del INE, se menciona que de acuerdo con el censo de 2020, en 10 años la población de Durango creció en 199,716 habitantes al pasar de 1, 632,934 en 2010 a 1, 832,650 personas en 2020 y que para calcular el número de distritos por entidad federativa, se debe dividir la población de cada estado entre 420,046 personas, que es la media nacional. En el caso de Durango, el resultado es 4.3, mismo que se redondea a 4, por lo que a Durango le corresponden matemática y constitucionalmente 4 distritos, los mismos que tuvo en la distritación hoy vigente.

Menciona también que a nivel local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en su artículo 66 establece la conformación de 15 distritos electorales uninominales, entre los que habrá de dividirse el total de habitantes de la entidad, que asciende a 1,832, 650.

Así, el promedio que debe tener cada distrito local es de 122,177 personas. Un criterio para asegurar el equilibrio poblacional entre distritos aprobado por el Consejo General del INE, es que no exista una desviación en los habitantes de un distrito mayor o menor en 15% respecto a la media.

Más allá de los criterios establecidos en este proyecto, esas voces conocedoras del tema se refieren a la posibilidad de que Canatlán sea cambiado a un distrito que tenga que ver más con el valle y los llanos que con la región sierra, como sucede actualmente, al ocupar junto con San Dimas y Pueblo Nuevo el VI Distrito.

Antes, el municipio peronero estuvo en el Distrito XVI, que aumentó varios municipios en comparación al antecedente más cercano, que daba a Canatlán la sede distrital del VI Distrito, junto con San Juan del Río y Coneto de Comonfort.

Ahora no falta quien lo descarte para estar en un distrito, junto con Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, San Juan del Río y presuntamente hasta Peñón Blanco, comentario que no deja de ser extraoficial y sin algún sustento, solo eso, un comentario sobre un escenario que no se descarta.

Lo realmente cierto es que tanto por la situación poblacional como la geográfica, Canatlán ha perdido poder, fuerza, importancia en el tema político distrital y al paso que va, no sería remoto que en 20 o 30 años fuera parte de una distritación local que lo integre al sur de Durango capital, que por cierto, ni Dios lo quiera.

Por lo pronto, nacidos en Canatlán, el Congreso tiene a Paty Jiménez, Ricardo López Pescador, Ángela Rojas y Gerardo Galaviz, legisladores cuya acta de nacimiento los refiere como nacidos en el municipio Canatlán, más allá de la escisión registrada en el año 1989. A esperar para comentar.