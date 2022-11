Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- En una época en que las denuncias están inmersas en la política de Canatlán, el gobierno municipal, vía el Sistema del Agua, denunció a la exalcaldesa Dora González Tremillo por presunto peculado, ante la Fiscalía Anticorrupción.

Joel Rodríguez, titular del organismo descentralizado, puso la denuncia respectiva, contra la presidente municipal del trienio anterior y contra el ex director del citado SIAC, un tema que al parecer involucra a dos personas más, de nombres Pablo y Karla, respectivamente.

Ya se realizó la primera audiencia, de un tema que pudiera no ser el primero en cuanto a la presente y anterior administración de gobierno municipal.

Se anotó al inicio que es una época de las denuncias, recordando que como presidente municipal, Dora González Tremillo denunció al entonces ya ex titular del SIAC Fernando Galván Mireles, la cual se interpuso en la agencia del ministerio público en ciudad Canatlán.

Contextualizando, habrá que recordar las denuncias públicas que en su momento hizo la alcaldesa González Tremillo contra su antecesor Manolo Ávila Galindo, por varios temas, entre ellos la deuda pública, el famoso caso del puente y extravío de documentación.

Manolo fue el sparring durante un buen tiempo de la administración municipal 2016 – 2019, en una situación que entonces pareció hasta vengativa, recordando el caso de un proyecto de obra que la administración municipal 2013 -2016 dejó encaminado e inclusive, lo anunció el mandatario municipal en su momento, el proyecto de la alberca semiolímpica.

Como funcionario municipal, Abel Marín Ramírez, entonces director de Obras Públicas Municipales en el gobierno de Dora, hizo una declaración al respecto, informando que efectivamente, era un proyecto que el gobierno antecesor había promovido.

Esa situación, tan irrelevante vista desde afuera, fue motivo suficiente para que Marín Ramírez fuera quitado del cargo. De ese tamaño era lo que parecía aversión hacia todo lo que fuera administración municipal anterior.

Se ignora si ahora hay un espíritu parecido, lo que se conoce a través de fuente oficial es de que a las seis de la tarde del día 31 de agosto del presente año, el último día de la administración 2019 -2022, el gobierno aún envía un cheque por 120 mil pesos al SIAC para el pago de un proveedor, el cual, presuntamente es alguien que no fue ni era proveedor, de nombre Pablo y se le pide que lo endose.

El propio Pablo resultó sorprendido porque a él, que había sido funcionario de esa administración municipal, ya se le había liquidado desde hacía tiempo, inclusive ahora labora de nuevo en el gobierno actual.

Así lo hace, lo endosa, pero se le entrega a otra persona para su cobro, algo que a decir del actual titular del SIAC, es algo totalmente irregular y visto de afuera.

El juicio ya se realiza, hoy lo hace saber la ex presidente municipal Dora González Tremillo en redes sociales, al acudir a la primera audiencia y visto de afuera, es un tema que ya no es nuevo, repito, porque el tema de las denuncias contra ex funcionarios municipales de Canatlán comenzó en el trienio anterior. A esperar para comentar.

En otros temas, será el sereno pero Pablo Carrasco Nevárez entregó muy buenas cuentas sobre el Festival Revueltas allá en Santiago Papasquiaro, más allá de cualquier tema que se generó.

El director de la Casa de la Cultura buscó hacer más con menos, contando con el respaldo del alcalde César Rivas Nevárez, para la presentación de artistas de diversos géneros. Sin duda el Festival Revueltas 2023 estará aún mejor, con fechas mejor programadas, sobre todo. Digo, a lo bueno hay que decirle bueno, ni más ni menos.

Allá mismo, Roger Manzano Cháidez muestra que en temas de futbol y salud, está al cien. Se deja afuera a otro de sus amores, la política, priísta ciento por ciento, algo así como un Gerardo Galaviz en el PAN.

Por cierto, el nuevoidealense se prepara para registrarse como candidato a la presidencia del CDE del PAN Durango.

Pareciera que en PAN duranguense es un partido adelantado a su tiempo, más cosmopolita y abierto a las oportunidades a gente del mundo o bien, los que son de aquí no son aptos para dirigir a su partido. Pero bueno, ese es tema solo para paneques.