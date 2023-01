Recorriendo....

REGIÓN SERRANA, Dgo. (OEM).- Continúan los cambios de estafeta en el priísmo regional; llegó Omar Nevárez a la dirigencia en Nuevo Ideal, Adrián Favela Salazar en Santiago Papasquiaro y Jesús Quezada Gurrola en Tepehuanes.

Este sábado harán lo propio Juan Carlos Macías en Rodeo, José Luis Santillano en San Juan del Río y Manuel Meraz Villaseñor en Canatlán.

Cada municipio tiene su propia circunstancia ya que mientras Vicky Santillano y Jesús Quezada pareciera van en “caballo de hacienda”, Omar, Adrián, Juan Carlos y Manuel estarán como partidos opositores hasta al menos el año 2025 y en ese sentido, tendrán mucho por avanzar y lograr.

Tanto en Santiago como en Rodeo los priístas tienen presidente municipal aliancista, es decir, son panista y perredista, respectivamente, por lo que la oposición pareciera ser menos, por lo menos en la medida en que logren concertar acuerdos con los presidentes César y Mary, que permitan sostener sus respectivas sedes.

Regresó a su curul el diputado local Gerardo Galaviz Martínez, luego de participar en la búsqueda de la dirigencia estatal panista, un proceso sin duda muy interesante para el nuevoidealense, que tuvo a todos los astros desnivelados y también en contra a enemigos común, a presuntos aliados panistas y lo que es peor, a presuntos alcaldes aliados e inclusive, a varios “amigos” personales.

El primer panista en el Estado buscó que Galaviz declinara en favor del jalisciense Mario Salazar, teniendo en su operador Jesús Salazar el mediador para esta medida, como en su momento lo hizo Bernardo Loera, sin embargo Gerardo se sostuvo.

Alcalde vecino le había dado su palabra de que los tendría de aliados ese domingo 18 de diciembre y al final los tuvo en contra, sin duda una losa en las aspiraciones del entonces legislador con licencia, recordando que Santiago Papasquiaro tiene un peso político muy fuerte en la región noroeste.

Eso sí, al final, luego de la derrota, le quedó la satisfacción que aún en contra de la operación denuncia y amenaza de los despidos en la administración municipal, ganó, apenitas pero ganó, en su natal Nuevo Ideal, tomando en cuenta cuatro votos en tránsito al final le permitió darle vuelta a una derrota anunciada.

75 a 74 fue la marcación final, luego de un anunciado 71 a 74, que daba la derrota al ex alcalde repetidor.

La corriente panista opositora prácticamente revivió panistas para llevarlos a votar, revivir en el tema ideológico, tal es el caso de Miguel Quiñones Romero, ex alcalde panista pero ya morenista y así varios casos más.

Sin duda fue la oportunidad para morenistas, panistas no simpatizantes de GGM así como ex panistas, como pudiera ser el caso de Martha Silvia Rivera, ex candidata de Movimiento Ciudadano, de ponerle la cruz política al entonces candidato, quien regresó de nuevo al Congreso, con una enseñanza nueva y al parecer con menos amigos de los que tuvo cuando fue alcalde. Sin duda es ley de vida, cobijado por aquello de Muera el rey, viva el rey.

A propósito de Nuevo Ideal, voces conocedores claman la necesidad de que se abran ventanillas extras de cobro en la oficina de Recaudación de Rentas, para poder cobrar en tiempo y forma las contribuciones 2023, donde los contribuyentes buscan su descuentazo del 30 % durante el mes de enero.

Solamente con la población menonita tiene de sobra para estar con casa llena durante los restantes doce días que le quedan y a decir de quienes conocen y tienen voz para sugerirlo, es necesario ampliar ventanillas, de lo contrario, podrían generarse molestias de aquellos que no puedan hacer su pago durante el primer mes del año.

Y al parecer, en el gobierno del Estado ya saben de la petición al respecto, que al parecer hizo el alcalde Francisco Luis Gracia Márquez. A esperar para comentar.