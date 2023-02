Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Se llama Saide Flores, sanjuanera, regidora, priísta de siempre, con cargos representativos y sin duda una representante seria de la sociedad sanjuanera en el cabildo.

¿Habrá quien, dentro de su partido, le quiera meter cábula por tener estos atributos?

Parece que el tema de la salida definitiva del alcalde con licencia lo empiezan a tomar en serio integrantes del cabildo, más allá que el caso judicial no ha sido resuelto, el fiscal no ha dado veredicto alguno, aunque ya se le juzgó y condenó de manera mediática y pareciera, inducida por quien no quiere que regrese al cargo electo.

En la sesión de cabildo del jueves, cuatro concejales preguntaron y se refirieron a lo que la ley marca en torno a lo que actualmente acontece en el ayuntamiento de San Juan del Río, sin embargo, tal parece que la decisión de Durango es la que se esperen a que el Congreso del Estado proponga una terna para decidir quién quedará como presidente durante el resto del período constitucional, aun cuando, repito, la autoridad judicial no ha emitido una sentencia.

En un Estado de Derecho, nadie es culpable hasta que se le demuestre y tal parece que no toma el mismo rasero para juzgar, no es lo mismo un Gándara que un Vivanco, pero bueno, a esperar este caso San Juan del Río, su definición.

Por lo pronto, Daniel Calderón López continúa de presidente y justo es decirlo, lo hace muy bien, por formal, respetuoso y ordenado.

Allá mismo, Job López Góngora, Director de Atención y Protección al Migrante y su Familia del Estado de Durango anduvo muy activo por su tierra sanjuanera, entregando árboles en el poblado Diez de Octubre y tomando protesta al enlace municipal sanjuanero, Brenda Alicia.

Job sin duda es profeta en su tierra, persona que cae bien y de un excelente trato, como Saide y Daniel.

Pero también en MORENA San Juan del Río tienen estos perfiles, como es el caso de Anibal Rodríguez Aguilar, quien no tardará en recibir su oficio como presidente del Enlace Municipal, donde estará acompañado de otro fino caballero, Jesús Gil Cortez y de Susana Valdez Chavira.

Por cierto, en Movimiento de Regeneración Nacional andan al cien con el tema de las corrientes “corcholatistas” y en la tierra de Villa, hasta ahorita, parece que la figura de Marcelo Ebrard está predominando, más que Claudia y López, hasta este momento. Es lo que al PRI se le criticaba como actos adelantados de campañas o precampaña en este caso. A esperar para comentar.

Intensa gira de trabajo hizo Rodrigo Meza Rentería, director de Oficinas de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango, llevando apoyos y atestiguando eventos de tipo escolar, como el concurso de escoltas realizado en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el poblado del mismo nombre, en el municipio de Canatlán.

Rigo, como se le conoce de mucha estima, es político franco, de sencillez de a deveras, como lo es César Rivas en Santiago Papasquiaro, sencillez auténtica con la gente, que no se olvida de sus orígenes y en este caso, su formación de maestro rural, en la insigne Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera….

Este sábado 11 de febrero, Vero González Olguín rendirá protesta como Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, lo que sin duda, será un honor para el panismo canatlense, entre otras cosas porque es de mucha trayectoria y talacha partidaria, fue dirigente municipal, cuando las elecciones se ganaban en las urnas, regidora y persona bien vista en la sociedad canatlense.

Ella brilla con luz propia, con un camino recorrido con dedicación, a sabiendas de que la familia la manda Dios y los amigos los escoge uno. En ese sentido, enhorabuena, Vero.