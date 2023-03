Recorriendo...

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Si como dicen por ahí, no pasará mucho tiempo para que se defina el caso de la presidencia municipal de San Juan del Río, a esperar qué noticias llegan del Congreso estatal, a donde llegará la propuesta de quien manda en el Estado.

En esta circunstancia, es difícil anticipar qué perfil pudiera tener el designado, lo que sí pudiera mencionarse, en caso de que Hugo N ya no regrese, es que el sucesor es un hombre de buena estrella, porque le tocará llegar sin haber invertido en una campaña no haber pagado la candidatura, bueno, no por lo menos al CDE y saber que le quedarán dos añotes y meses para disfrutar el privilegio.

Se han mencionado nombres, pero al final el comentario, rumor o como se le llame no está sustentado. Algunos dicen que pudiera ser José Luis Santillano, aunque no falta quien diga que ya no está en el mejor ánimo de quien manda en San Juan.

Otros hablan de la regidora Saide Flores, sin faltar quien opina que Daniel Calderón pudiera quedarse, aunque al parecer es algo difícil, no estando exento de la lista el diputado interino Manuel Gallegos, quien ya sabe de lo que es llegar a terminar un espacio de elección popular, cuando fue suplente del neoidealense Fernando Barragán Gutiérrez en el Congreso.

Lo que no deja lugar a duda es que quien llegue, sin duda cubrirá la expectativa, en relación a quien estaba; quien llegue será bien recibido por casi todos, porque se dice, habrá operación barredora con quienes llegaron con HN en septiembre a la presidencia. A esperar para comentar.

Se llama César Julián Rivas Nevárez, es alcalde de Santiago Papasquiaro; político que arrasó en sus dos incursiones por la política partidista, lo mismo en el 2019 cuando se postuló para presidente municipal que el 2022 cuando se reeligió.

Bien visto por priístas, panistas y muchos morenistas, a César se le menciona como una carta muy fuerte de la coalición Va por Durango para el 2024, buscando suceder a Javier Castrellón en el Congreso federal. Eso dicen

En Rodeo, mucho escozor causó en el CBTA # 172 la acción realizada por la sociedad de alumnos de colocar un “tendedero”, en el cual la sociedad de alumnos buscó crear una red de apoyo para nuestras compañeras, una acción realizada con todo el respeto, donde no se ofendió ni tampoco se dañó.

El derecho a opinar debe ser sagrado, más allá de autoridades que quisieran que todo se llevara en el secreto o la discreción más conveniente, sin valorar que cuando hay expresiones de este tipo pudiera haber un caso de violencia, en cualquiera de sus formas. Bien por los estudiantes.