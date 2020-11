Recortes presupuestales de AMLO a Estados: ¿venganza presidencial?

Sencillamente resulta complicado analizar y entender la conducta presidencial.

En una misma semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión, una iniciativa para regular el “outsourcing”, argumentando que se ha utilizado (por parte de las empresas) como una forma de defraudación fiscal y de supuesta afectación a los trabajadores.

Así de un plumazo, afecta a miles de empresas que se beneficiaban de este mecanismo de subcontratación, para emplear sin miedo a demandas laborales a miles de trabajadores que se integraban de inmediato a trabajar y por ende a recibir un salario, concentrándose las empresas en producir y no en litigar juicios que muchas de las veces eran improcedentes, empero –sin embargo– se tenían que atender por parte de la autoridad laboral y de las empresas.

Con esta brillante acción presidencial, ganamos los abogados pero pierden los trabajadores, porque difícilmente las empresas se atreverán a contratar o subcontratar a trabajadores eventuales para ciertos períodos del año, en donde se les multiplica el trabajo, a pesar de ello, ningún empresario ha salido a decir “esta boca es mía”, temen las represalias presidenciales, porque ya vieron la intolerancia a la crítica de un presidente que no vacila en afectar a miles de ciudadanos por una rabieta o por algún desacuerdo político, como sucedió con los gobernadores de la “Alianza Federalista”, a quienes les recortó su presupuesto estatal considerablemente, así, sin chistar, sin pensar en las obras que necesitan las entidades del país que son gobernadas por la oposición a su régimen y que también forman parte del país que “gobierna”.

Y es que amable lector, por más que se niegue una venganza presidencial en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sólo basta observar la histórica cifra de mil 29 propuestas de modificación al que se ejercerá durante el próximo año, al que ya se le conoce como “infamia presupuestaria” en donde estados como Durango, recibirán el castigo por levantar la voz para reclamar más recursos a un presidente que no ve, no escucha y no entiende que no es líder de un partido político, sino presidente de un país que necesita un presupuesto justo para su desarrollo, con base a las necesidades reales de crecimiento y no del padrón electoral.

Con todo, la madrugada del pasado miércoles de esta semana que ya culmina y después de ocho horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 297 votos a favor, 134 en contra y ninguna abstención, el Presupuesto de Egresos 2021 que prevé un gasto total de 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos, de los cuales se reasignarán 2,184 millones de pesos, se le recortará 1,134 millones de pesos al Poder Judicial, 870 millones se le recortarán al Instituto Nacional Electoral, 71 millones a la Fiscalía General de la República, 13.4 mdp al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, paralelamente se les recortará presupuesto a los Estados, total la aplicación de la justicia en este país no es importante, como tampoco el fortalecimiento democrático (INE) y mucho menos la investigación de los delitos como la delincuencia organizada (FGR) y si esos rubros no son importantes para el presidente de la República y sus diputados de Morena, pues imagínese si les resultará importante la transparencia del Gobierno de la 4T o el acceso a la información gubernamental por parte de los ciudadanos que “gobierna”; Romper el Pacto Federal no es opción para Durango, porque dependemos en 92% de los recursos de la Federación, pero estados como Jalisco, se preparan para realizar una consulta ciudadana para que la democracia decida si quieren continuar dentro del Pacto Federal o si sencillamente ya no les conviene. Buen Fin de semana para usted y los suyos.