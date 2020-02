¿Recuerdan a Henry Miller?

No sabemos por qué se le ocurrió a Henry Miller querer ser escritor, habiendo tantas cosas a qué dedicarse en esta vida, pero el hecho es que el “Chico de Brooklyn” como le decían sus amigos, acabó siendo uno de los principales escritores del mundo, emocionado cuando se presentó uno de esos grandes personajes para él, en la sastrería de su padre a qué le hicieran un traje.

Fue en Brooklyn donde pasó su infancia y durante décadas recorrió la ciudad de Nueva York, antes de irse a Europa, donde se convirtió en un personaje representativo de París, y durante una década caminó sus calles y sus barrios como lo había hecho en los Estados Unidos, pero decía que en Francia la pobreza era más amable.

Henry Miller terminó la educación primaria y la secundaria pero la universidad ya no le gustó, más bien le interesó la música y la acuarela, y empezó a tomar clases de piano y llegó a vivir de sus pinturas, pero antes pasaron muchas cosas.

Su familia quería que siguiera el oficio de la sastrería y con los compañeros de trabajo de su padre pasaba horas platicando y ahí llegó el primer escritor que conoció, que fue como si hubiera llegado un marciano, pero su inquietud lo sacó a las calles de Nueva York y hasta la otra punta de los EUA, yo creo que alrededor de los veinte años de edad, donde conoció a la anarquista Emma Goldman, quien tuvo una gran influencia en Miller, y regresando se casó con su maestra de piano con la que tuvo una niña, y siguió la aventura de encontrar trabajo, que por alguna razón no fue fácil.

O no le veían buena pinta al “Chico de Brooklyn” o se les hacía un inútil, pero no sé conseguía trabajo y a la casa de la pianista con la niña tenía que llegar dinero para los gastos y el único que entraba era el de sus clases de piano, a la que acabó dejando, porque no encontró trabajo pero sí a June (Recuerden la película “Henry and June”) una mujer que le cambiaría la vida.

June/Mara/Mona era una belleza insólita, una maravillosa mitómana, que nadie sabía quién era ni conocía a su familia, con misteriosos mecenas, que tampoco nadie conocía, que en esa época cercana a la gran depresión de 1929, no había cine importante, ni televisión y casi ni radio, pero sí unos concurridos salones de baile, donde pagabas por bailar con hermosas mujeres. June fue la que lo convenció de que dejara todo y se dedicara únicamente a escribir.

Cómo a todos nos pasa, Henry Miller jamás se imaginó lo que le sucedería, porque después de durar años trabajando en la compañía de mensajería, recorriendo las calles vigilando que los mensajeros cumplieran con su deber, acompañando a lo detectives de la empresa, donde conoció a todo el muestrario de calamidades, a los que acababa prestándoles de su dinero, porque a él no lo habían aceptado y subió indignado con el Director de la Campaña y lo convenció de hacerlo Jefe de personal, finalmente abandonó todo y se dejó convencer por June de cumplir con sus sueños de ser escritor.

Luego viene la larga estancia en París impulsado por June, donde conoce a otra de las grandes mujeres en su vida y grandes escritoras en la historia de la literatura, como lo es Anais Nin, que le presenta uno de los que eventualmente le daban asilo, ya cuando June se regresa a Nueva York y lo deja en París, donde lo visita años después, teniendo grandes pleitos, y conoce a Anais, que también queda impresionada, como lo vimos en la película que cité antes.

La relación con Anais Nin fue fundamental y duró toda la vida entre los tres, quienes recibieron a Lawrence Durrell que había escrito “El cuaderno negro”, antecedente del “Cuarteto de Alejandría”, otra de las grandes novelas, que junto con “El amante de Lady Chatterley”, están entre las grandes obras de la lengua inglesa, está última de DH Lawrence, tres de los escritores que el Premio Nobel se perdió.

Anaís Nin le publicó a Henry Miller “Trópico de Cáncer”, que circuló clandestinamente durante años ya que estuvo prohibida por más de treinta años, los diarios de Anais Nin fueron algo así como el antecedente del feminismo.