Estimado lector, quizá para esta semana le sea de interés recordar este artículo y seleccionar algún tema en particular para meditar.

La reflexión es una actividad importante en la vida de los seres humanos a lo largo de su existencia.

La idea estimado lector, es olvidarnos un poco del escenario político actual, soslayándolo… de momento.

Salud: Si te has despertado hoy con más salud que enfermedad, tienes más suerte que el millón de personas que no va a sobrevivir esta semana. Tener salud no es solo cuidar lo que comes o haces. También se trata de cuidar lo que piensas, dices y sientes.

El sentido de la vida: Frecuentemente nos hacemos preguntas por el sentido de la vida desde distintas perspectivas tales como la religión, la filosofía, el arte, pero, las respuestas al cabo del tiempo, las verdaderas son aquellas en las que creemos, pero surgen más y más preguntas sin respuesta asertivas como: ¿Para qué vienen las personas a este mundo? ¿Cómo se originó el universo? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué rol ocupa el ser humano en el universo?

La predestinación: El ser humano siempre se ha preguntado por las cosas que suceden o sucedieron. En muchas religiones y sociedades existía o existe la creencia de que el destino de las personas está previamente determinado, muchas personas piensan que tienen un destino marcado y en este tránsito de reflexiones surgen nuevas preguntas. ¿Todas las cosas pasan por algo y tienen una explicación? ¿Todas las personas o todos los seres vivos tienen un destino?

La relación de las personas con la naturaleza: Desde que existe la humanidad, las personas se han relacionado con la naturaleza de distintas maneras. Sin embargo, a pesar de las investigaciones y de los datos que arrojan, el ser humano ha pensado, pero no ha actuado con los “favores” vitales que la naturaleza le hace al hombre. Se sabe a ciencia cierta que la biodiversidad es clave para garantizar la seguridad alimentaria del hombre y se sabe que no se deben escatimar esfuerzos para proteger el agua potable, los animales y las plantas, pues se sabe que de ellos depende la propia supervivencia del hombre y surgen las preguntas de reflexión: ¿Cómo cuidan las personas a la naturaleza? ¿De una forma respetuosa o de una forma invasiva? ¿Qué daños generó el ser humano en la naturaleza? ¿Cómo fue evolucionando esa relación?

Los principios: Los principios son los valores, reglas, creencias e ideas que tiene una persona o una comunidad. Pero, ¿Estos principios son iguales para todos? ¿Por qué pueden ser distintos? ¿Por qué otras civilizaciones tenían otros principios?

Las desigualdades: La desigualdad se puede abordar desde distintos órdenes, como la económica, sociológica, educacional. Emergen los siguientes cuestionamientos de reflexión: ¿Qué genera la desigualdad? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué medidas implementadas fueron eficaces para generar una sociedad más equitativa?

Redes sociales: Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. Por supuesto que ha y una infinidad y variedad de preguntas al respecto par su reflexión. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales? ¿Se violenta la privacidad? ¿Qué enseñanza nos deja las redes sociales?

Cambio climático y sostenibilidad: La urgencia de actuar frente al cambio climático y las políticas necesarias para mitigar sus efectos. ¿Hemos hecho algo en lo particular? ¿Como sociedad?

Inteligencia Artificial y Ética: Esta avanzadísima tecnología ya está aquí, es una realidad. ¿Hemos pensado sobre su impacto en el trabajo, la privacidad y la ética? ¿Hemos tenido noticia sobre como asegurar que la IA beneficie a la sociedad de manera justa y equitativa?

Tres temas están vigentes en muchas sociedades: Democracia; Participación Ciudadana; y el papel de las nuevas tecnologías en la participación política. Abordémoslas.

Sin dudas, las respuestas las encontraremos en dos ámbitos: Unas, con nuestra reflexión personal; Otras, las que nos proporcionen los científicos. De nuestro interés depende conocer estas respuestas. ¡Hasta la próxima!