¿Reforma politizada?

Parafraseando a Juan Gabriel: No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el poder. Los diputados Sandra Amaya y Enrique Benítez, coinciden en un punto y en otro difieren.

Por ejemplo, la diputada morenista declara que, hasta el día de hoy, no se ha presentado en el Congreso una iniciativa para aumentar a 30 diputados. Comentó también que si se pretende aumentar a 30 el número de diputados, el grupo de MORENA votará en contra. La que avisa no engaña.

Por su parte, Benítez Ojeda declaró que no hay nada en concreto para una iniciativa con dicho fin. No se sabe cómo o quién filtró, que dicha reforma pretende ampliar a ese número de diputados en el futuro. Si la memoria no nos traiciona, hace tiempo teníamos 30 diputados y pasó a 25, ¿volverán “las oscuras golondrinas”?

Si Sandra Amaya y Luis Enrique Benítez, declaran que no hay nada al respecto, entonces, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo?

Sin embargo, la reforma electoral ya entró a los primeros rounds de calentamiento. Y más se van a calentar, cuando dicha iniciativa llegue a comisiones y después sea votada en el pleno.

Faltaría saber, qué opina la fracción de las palomitas blancas vestidas de azul, por la iniciativa que será en su momento, muy polémica y más aún, viniendo del diputado panista Alejandro Mojica.

Enrique Benítez, apunta que, por su importancia política y social, la reforma tiene que ser discutida y analizada para que resuelva el problema electoral de fondo y no de forma.

Para que no sea más de lo mismo, las diputadas y diputados deben ponerse de acuerdo y pensar en la sociedad, y no en los intereses de grupo o de partido. ¿Serán capaces de escuchar a la sociedad civil?

Las declaraciones de Benítez Ojeda, al menos de entrada, ponen en la mesa la discusión de dos temas: Primero, sería la diputación indígena, que en teoría le tocaría al distrito con cabecera en Pueblo Nuevo.

Su argumento, en ese distrito la mayoría de la población no es indígena. Segundo, opina que el IEPC se abroga facultades que le corresponden al Tribunal Electoral del Estado, específicamente, en juicios, competencia de dicho tribunal. Y ya encarrerado el gato, dice que será muy difícil tener a un diputado indígena, uno migrante, Otro de la comunidad LGBTQ y otro de grupos vulnerables como serían las personas con capacidades distintas.

Como no se conoce la iniciativa de reforma a la ley electoral, esperemos que en su momento, se incluya la revocación de mandato y los gobiernos de coalición en los gobiernos estatal y municipal.