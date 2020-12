¿Regresará el PRI al III distrito federal?

El tercer distrito federal, en un tiempo fue considerado como un patrimonio político del PRI estatal. Si mal no recordamos, sólo en dos ocasiones han perdido ese distrito, la primera con el PAN y la segunda con MORENA. En el primer caso, el candidato panista obtuvo la victoria sin hacer campaña y en el segundo, Maribel Aguilera, cuando se dio cuenta de que en el PRI no había futuro, le apostó a MORENA y gracias a López Obrador hoy es diputada federal por ese distrito. Así las cosas.

Para que los priistas recuperen el III distrito, no tendrán un día de campo, debido a que Óscar García Barrón también lo quiere vía Movimiento Ciudadano. El problema que tendrá el PRI con el ahora ex priista García Barrón, es quién será el indicado para quitarlo del camino. El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano ha sido dos veces diputado federal por el III distrito, que, por cierto, la última vez fue en contra de la voluntad de Ismael Hernández Deras y Jorge Herrera Caldera; la orden para que Óscar fuera el candidato vino directamente de la Secretaría de Gobernación, y ya sabemos que donde manda capitán, no gobierna marinero. No es por demás comentar que García Barrón desde hace bastante tiempo tenía un pie fuera del PRI y el otro dentro. En su momento, practicó la autocrítica al interior de su ex partido. Lo menos que dijo fue que violaron los estatutos, del dedazo y otras linduras que salieron de su folclórico y retórico pecho. Por cierto, no ha cambiado su estilo.

Con alianza o sin alianza, con el PAN y lo que queda del PRD, no quisiéramos estar en los zapatos de Enrique Benítez Ojeda, si aún está como presidente del PRI estatal, para escoger quién podría ganarle a Óscar García Barrón. Como se sabe, el municipio más importante de este distrito, consiste en que ahí están el 40% del total de los votos. Con este argumento, los priistas de Lerdo quieren llevar mano. Entre estos destaca Carlos Aguilera, del cual Rosario Castro guarda buenos recuerdos, cuando fueron compañeros en el Congreso del Estado. En una ocasión, Carlos Aguilera, al calor del debate, se expresó muy mal y ofendió a la panista. Pero ahora, con las supuestas alianzas, eso y más se puede olvidar “aunque a los panistas con el PRI se les revuelva el estómago”. De esos rumbos, el actual presidente municipal Homero Martínez ha dicho que se hace a un lado para dejarle libre el camino a otros aspirantes. Le recordamos a los del PRI que el 40% de esos votos no los tienen en la bolsa.

Ahora sí: ¿Quién podría ser la mejor candidata o candidato del PRI en el distrito III? Por cierto, en ese distrito Rubén Escajeda Jiménez y Oscar García Barrón han ganado en dos ocasiones la diputación federal. En una ocasión, Rubén Escajeda obtuvo votación histórica para el PRI. En teoría sería muy interesante verlos frente a frente, para saber quién puede ser diputado federal por ese distrito por tercera ocasión. Sin embargo, de muy buena fuente sabemos que el ex líder nacional de la CNC no tiene intenciones de buscar ser candidato, al parecer tiene puesta la mira en otras latitudes. Lo mismo que el general Álvaro Obregón, Escajeda Jiménez, desde su rancho en San Juan del Río, ve el boulevard Domingo Arrieta. Pero si no fuera Rubén Escajeda, está Ismael Hernández Deras, que se ha convertido en todo un experto en temas del campo y de los campesinos. Paco Ibarra, que toda su vida ha trabajado y luchado para ser el candidato, y méritos los tiene. El de Rodeo, Miguel Astorga, que sigue suspirando por ese distrito. Pedro Silerio, que seguramente en su momento va a levantar la mano. Ya sin Rubén Escajeda, cualquier hombre o mujer del Partido Revolucionario Institucional puede ser adversario de Óscar García Barrón. El problema: ¿quién del PRI le podrá ganar?