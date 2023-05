¿Regular inteligencia artificial? Interrogantes

“La ciencia ficción es una inmensa metáfora”.

Ursula K. Le Guin





Un titular llamó poderosamente la atención de la opinión pública el pasado 22 de marzo: Diversos líderes tecnológicos encabezados por ElonMusk (presidente de Tesla, SpaceX, Twitter) y por otras figuras como Steve Wozniak (confundador de Apple), firmaron una carta publicada en el sitio web del Future of LifeInstitute (Instituto Futuro de la Vida), en la cual pedían poner una pausa en los desarrollos agigantados de la inteligencia artificial (IA).

La misiva se emitió en una coyuntura particular, representada por el lanzamiento de la más poderosa versión de ChatGPT -GPT-4-, herramienta que quizá está destinada a cambiar, transformar y revolucionar numerosos aspectos de la vida cotidiana de hoy en adelante, con todo lo que ello implica. Una nueva era de libertades y derechos, pero también de posibles restricciones a los mismos, está enfrente de nosotros.

La epístola de Musk y compañía, si especulamos y somos presas del “sospechosismo”, pudiera sonar en un primer momento como una protesta por el rezago en la carrera tecnológica de los chatbots de IA; sin embargo, cuando observamos que también está suscrita por reconocidos profesores de algunas de las más prestigiosas universidades del mundo, en los que definitivamente sobresale Yuval Noah Harari -uno de los intelectuales más importantes de nuestro tiempo, mismo que precisamente ha dedicado buena parte de su trabajo al análisis de las potencialidades y riesgos de la IA-, podemos percatarnos de que no se trata de una mera estratagema publicitaria o de marketing sino de un escrito que debe ponerse y sopesarse adecuadamente en la mesa de la discusión pública digital, tomando en cuenta la opinión de sus diversos intervinientes.

Al decir de los abajofirmantes, la IA en su estado más avanzado e incluso aún más poderoso que lo que hoy ofrece ChatGPT no cuenta con sistemas de seguridad lo suficientemente fuertes más allá de toda duda razonable. Administración, planificación y cuidado de los recursos son tres aspectos prioritarios antes de que siga habiendo plataformas de IA al estilo de GPT-4, pues además hay numerosas preguntas sin respuestas cuando hablamos de información fidedigna o privacidad de los consumidores, por citar sólo un par de ejemplos.

En este escenario: ¿cuál es el papel del Derecho como instrumento estabilizador del control y del orden social? ¿Puede establecerse una gobernanza mundial sobre la IA más allá de factores ideológicos y de otra índole? ¿Pueden pensarse las políticas públicas globales sobre la IA a la luz de una separación de las diversas carreras tecnológicas en curso, como la que se libra entre China y Estados Unidos, por ejemplo?

Las anteriores interrogantes no lucen sencillas. La posible regulación de la inteligencia artificial es un desafío normativo que pareciera no tener parangón en épocas recientes; sin embargo, no hay mejor ejemplo para ilustrar las ambigüedades, vacíos y vaguedades que una empresa de tal tipo representa: la hasta hoy insuficiencia regulatoria con respecto a Internet.

Hasta el día de hoy, y desde que emergió a escala doméstica a finales del siglo pasado, la regulación adecuada de Internet sigue siendo una quimera. ¿Qué nos hace pensar que en el caso de la IA -en cuyo telón, por supuesto, hay una gran cantidad de intereses políticos, económicos, armamentísticos, militares e incluso en la llaga que supone el terrorismo- hay mejores perspectivas y las cosas pudieran funcionar mejor? Sólo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que la IA es y será uno de los grandes tópicos con los que habrá que lidiar sí o sí.