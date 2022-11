Reino Unido: Un reto para Sunak

Las dificultades en el escenario internacional no dan tregua a los actores y Reino Unido es un ejemplo de ello. Los planes fallidos del Brexit, la anhelada recuperación económica tras la crisis sanitaria por Covid-19, el agravamiento del cambio climático, la escasez en recursos energéticos y la crisis en Ucrania son determinantes en la política del país. Desde 2016, con la salida de David Cameron y la fracturación ideológica, no sólo entre la sociedad, sino en los partidos políticos, sobre todo en el Conservador, se refleja el declive paulatino de la estabilidad y unión sociopolítica que impulsaba a la nación. Esto como efecto de que los tiempos han cambiado, ya no hay una Mujer de Hierro, petróleo abundante, ni hegemonía occidental inamovible.

Como consecuencia, Downing Street ha tenido tres caras diferentes en los últimos dos meses. En un primer momento, Liz Truss se vio victoriosa e imponente debido al discurso que emitía. Uno dispuesto a darle un rumbo definido al Reino Unido que probara al Brexit como la decisión correcta, medidas fiscales que evadieran la recesión, hacer frente a la crisis energética y, sobre todo, unificar a los Conservadores. Sus políticas económicas basadas en préstamos desregulados resultaron en la mayor caída de la libra esterlina en la historia, altos precios en hipotecas y servicios públicos, así como en el desplome de la deuda. Si las condiciones del país ya eran difíciles, sin duda, la entonces primer ministra le heredó a su sucesor unas peores. De ahí que no sea sorprendente que diferentes jefes de Gobierno debatan en Westminster.

Actualmente, los papeles cambian y en el panorama político, las revanchas existen. Después de quedarse en la franja de la victoria hace un mes y medio contra Truss, hoy Rishi Sunak se muestra como primer ministro, lo cual provoca que ilusiones culturales y narrativas románticas acerca de su origen, entren en el análisis que se hace de él, incluso por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Su procedencia sí juega un factor importante, debido al crecimiento en los flujos migratorios y el endurecimiento de la derecha en Europa. No obstante, la crisis económica termina por robar la atención de problemas como éste y el cambio climático; ya que al día de hoy la principal prioridad para Sunak ya como nuevo jefe de gobierno, es asegurar la posición del Reino Unido como un actor fuerte en el sistema internacional.

Asimismo, deberá enfrentar múltiples desafíos que ponen en jaque la estabilidad del territorio. Desde resolver las fricciones entre conservadores, entre ellos el ala de Boris Johnson y seguidores, llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre el Protocolo de Irlanda del Norte, hasta hacer frente a la crisis energética exacerbada por la guerra en Ucrania. Ésta última será un factor condicionante para la recuperación económica que, incluso, terminaría por suavizar las divisiones dentro de la esfera política, noticia que vendría bien a una sociedad que ve a su gobierno tambaleante. Sobre esto, cabe señalar que, de no adoptar medidas que eviten desgastar el bolsillo de los británicos, Sunak lidiará con una población en quiebra que podría mirar con resentimiento su contexto multimillonario y el de su familia.

Finalmente, Reino Unido ha sido un nación ejemplar en el sistema internacional gracias al buen funcionamiento de su gobierno e instituciones, pero de pronto la crisis en la que se encuentra inmerso amenaza con la estabilidad que caracterizan al país. Pareciera que desde la muerte de la Reina Isabel, éste se desmorona paulatinamente. Es claro entonces que lo que el gobierno de Sunak decida con base en las condiciones del sistema internacional, determinará en buena parte el futuro del país. Mientras, una cosa a hacer es clara: devolverle la credibilidad al Estado Británico.

*Con la colaboración de Anne Rodríguez.

Estudiantes de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.