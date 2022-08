Relevo municipal

A pocas horas de que ocurra el cambio formal de la administración municipal y del Ayuntamiento en la ciudad capital del Estado de Durango, el panorama para los entrantes se vislumbra con mayor claridad de la que muchos esperaban...y deseaban. Veamos.

De entrada, Jorge Salum dejará un municipio con finanzas sanas, el buen trabajo de Erika Ruiz en la Tesorería Municipal garantiza una deuda que no representará mayores complicaciones, logró disminuir la de largo plazo y la de corto no pudo pagarla en su totalidad porque no llegaron las participaciones federales, pero ambas son manejables.

Aunado a lo anterior, la administración entrante tendrá en los registros financieros lo que los contadores llaman “cuentas por cobrar”, esto es, dinero que de una u otra manera ingresará a las arcas municipales, en este caso hablamos de algo así como de 500 millones de pesos por concepto de pago de participaciones federales.

Por otro lado, en el espectro de la toma de decisiones colegiadas, la numerología indica que los resultados electorales le garantizan una mayoría en el Cabildo, lo que le permitirá transitar sin mayores obstáculos, la alianza Va por México suma 11 votos de los 19 que resultan del pleno; los votos que le faltan para alcanzar la mayoría calificada pueden salir de los acuerdos que se tengan con la coordinadora de la fracción de MC, Martha Palencia.

Para el caso de intentar un proceso legislativo, como sería el caso de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, el Congreso del Estado reporta también una mayoría de la Alianza.

No obstante lo anterior, sin una adecuada gestión política el Cabildo puede representar un verdadero problema, al interior existen pluralidad de pasiones, vanidades e intereses que pueden provocar rupturas y desacuerdos entre las fracciones partidistas, o incluso entre los integrantes de la Alianza o partido; la prueba del ácido será al momento de que sean sometido a su aprobación los nombramientos que propondrá Toño Ochoa para integrar su gabinete.

A propósito del gabinete, la alianza Va por México se integra por 3 partidos políticos: PRI, PAN Y PRD, en ese orden de importancia, en atención a los votos obtenidos (y a que el gobernador es priista y los del sol azteca representan casi nada), así que en teoría veremos un gobierno plural, la experiencia dice que eso no ha funcionado del todo, esa será la otra prueba del ácido.