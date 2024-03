Renovación sindical en el SEMST: Propuesta o diatriba

Esta semana es decisiva para el Sindicato Estatal del Magisterio al Servicio de Telesecundaria, (SEMST) toda vez que cerca de 2000 afiliados decidirán libremente, quién será su próximo líder sindical. La Comisión Estatal Electoral (COEEL) elegida democráticamente al seno del gremio sindical, ha hecho un trabajo exhaustivo de imparcialidad apegado a los estatutos del SEMST, alejados de alguna inclinación particular o mezquina, velando por el interés gremial y del voto libre. Es una aspiración legítima que ha hecho manifiesta una y otra vez Francisco Javier Muro Sandoval, en quien recae la responsabilidad de la conducción de la presidencia de la COEEL.

No resulta extraño que al interior del Sistema Estatal de Telesecundaria existan voces discordantes que traten de desestabilizar la armonía existente entre el sindicato y dirección y con ello obtengan visibilidad política; no necesariamente debe haber conflicto entre ambos, para demostrar su fuerza o empoderamiento; son responsabilidades distintas y cada quien, en su ámbito de competencia, negocia lo que a su interés convenga, sin que necesariamente haya sometimiento. Este proceso electoral, históricamente, para algunos liderazgos les ha resultado un lucrativo negocio salir a la escena pública y erigirse como los paladines de la democracia sindical para eventualmente negociar posiciones al interior del SETEL y fuera de él. Por ello, no resulta extraño que haya pronunciamientos públicos con cierta dosis de protagonismo tenebroso para hacer creer a la sociedad durangueña que Telesecundaria es un caos y que de alguna manera alcanza a permear al SEMST.

Lo cierto es que el Sistema Estatal de Telesecundaria, requiere de armonía y tranquilidad, no que ocurran sobresaltos en cada proceso electoral. El éxito se obtiene en la base, con líderes que miren de frente y no con infundios. Los sindicalizados saben perfectamente quién es el candidato que ofrece esta transición de tranquilidad y esperanza a los docentes, así como a los trabajadores administrativos y manuales adheridos al SEMST. Solo hay dos caminos, y la base escogerá el mejor.

En base a encuestas serias al interior de la base trabajadora del Sistema Estatal de Telesecundaria, el candidato puntero es el maestro Jorge Alfredo Salazar, quien ha penetrado a través de su plan de trabajo con los maestros en todo el territorio durangueño; avanza a pasos firmes, haciendo caso omiso a las diatribas burdas o estériles que lo único conducen es a la derrota; lo anterior, lo convierte en un eventual perfil triunfador, con una visión asertiva.

Los maestros del SETEL confían que velará por la defensa de las conquistas laborales insertas en el Contrato Colectivo de Trabajo y defenderá férreamente los derechos de los trabajadores cuando se lleve a cabo la federalización de la nómina anunciada por el mandatario federal. Tiempo al tiempo.