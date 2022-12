Resonancias de Juchitán

Desde 1987, por la generosidad de El Sol de Durango se publican mis artículos sobre temas diversos, históricos, políticos y coyunturales y los relacionados con mi trayectoria profesional, política y en el servicio. Empecé con la columna TÓPICOS DE LA SEMANA.

Esta vez escribo sobre mi primera experiencia en la creación de instituciones educativas, el Instituto Tecnológico del Istmo en Juchitán, Oaxaca, en 1969, del que ya dejé mi testimonio en un par de libros de mi autoría.

En el reencuentro inolvidable del 15 y 16 de diciembre de 2022, al que fui invitado por el director Juan José Rementeria Orozco, a la reinauguración del Centro de Información (destruido en el sismo de 2017 y reconstruido en 2022) y a impartir una conferencia sobre “Evaluación de Políticas Públicas. La experiencia de Durango”. Precisé que la creación y desarrollo de una institución es una obra colectiva de una comunidad de generaciones. El ITRI 19 del que fui director fundador ahora, es una gran institución de educación superior con 3,460 alumnos y 1,920 egresados.

Me pidieron compartirles algunos momentos especiales que viví en los inicios del Tecnológico durante 1969-1971. Rememoro tres momentos decisorios en el proceso de la creación de una institución de educación superior, en el contexto de la coyuntura política de Oaxaca, donde se resentían las resonancias del movimiento estudiantil del 68.

Los relaciono con fechas, actores políticos y eventos en los que participé con una gran responsabilidad a partir de la invitación que me formuló don Víctor de venir de Durango a Oaxaca y luego a residir en Juchitán. Tomó en cuenta mi trayectoria en la política estudiantil los años de 1963 a 1966.

Tres eventos trascendentes articulados en el proceso fundacional del ITRI 19 son relevantes en mi narrativa. El del 6 de diciembre de 1968 con el gobernador Bravo Ahuja en el Palacio de Gobierno. En una reunión nos precisó la encomienda a cumplir en Juchitán, en donde desde el 7 empecé a cumplir mi misión. El del 1° de octubre de 1969 en que se dio a conocer la creación del ITRI 19 en su 2° informe de gobierno. El del 19 de marzo de 1971, en que se reunió en el ITRI19 el Consejo Nacional de Directores del Instituto Tecnológico Regional con el candidato presidencial Luis Echeverría Álvarez.

El 6de diciembre de 1968, cuando apenas iniciaba su administración, Bravo Ahuja nos recibió en Palacio de Gobierno al subdirector de Escuelas Técnicas Foráneas de la SEP, César Uscanga y a mí. Nos subrayó que se proponía cumplir una promesa hecha en 1964 como subsecretario de Enseñanza Técnica y Superior de la SEP y atender el reclamo que le hicieron los juchitecos en 1968 durante su campaña electoral. Contundente me indicó que me encargaba transformar la ETI y Preparatoria Técnica No. 34 de Juchitán en un Instituto Tecnológico Regional.

El día 7 llegué a Juchitán y el ingeniero Uscanga me dio posesión como director de la ETI Preparatoria Técnica 34 y me precisó que con su apoyo tendría que cumplir la misión pese a que la autoridad técnica del área de la SEP había dictaminado que no se justificaba un Tecnológico en Juchitán, población que tenía menos de 20 mil habitantes.

El 1° de octubre de 1969 marcó otro momento estelar de la institución anhelada por los istmeños. El anuncio del gobernador en su Segundo Informe de que se había creado el Instituto Tecnológico Regional del Istmo en Juchitán.

Aún sin contar con la autorización oficial de la SEP, pero con base en los estudios socioeconómicos que habían realizado, considerando no sólo la población de Juchitán, sino a las de toda la región istmeña incluyendo a egresados de las escuelas existentes y la población de 355 mil habitantes las localidades del Istmo en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como los proyectos de desarrollo económico que se avizoraban en la región.





El 19 de marzo de 1970 la reunión del Consejo Nacional de Directores de Institutos Tecnológicos Regionales de la SEP, en las instalaciones del ITRI, con el candidato presidencial Luis Echeverria Álvarez. Evento convocado por el gobernador Bravo Ahuja que me encargó organizar y que inicialmente se planeaba realizar en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, pero que no se podía realizar en la capital del estado por las inmovilizaciones estudiantiles que resentían todavía los acontecimientos de 1968.

En este evento el futuro presidente de la República se comprometió impulsar el desarrollo del Sistema Nacional de Enseñanza Técnica empezando por la consolidación del ITRI19. Eso nos dio la certeza de que el tecnológico avanzaría hasta configurarse como una Institución de Educación Superior.Resonancias de Juchitán

