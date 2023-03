Respuesta del líder de la Sección 12 del SNTE

Se decía que ya todo estaba acomodado y amarrado para que el replantilleo y los adeudos al magisterio transitaran sobre ruedas, pero seguramente algo salió mal, que incomodó al líder de la Sección 12, quien personalmente bloqueara las instalaciones de la SEED y desde ahí exigiera la comparecencia de funcionarios menores, seguramente para reclamarles que no son los indicados para ajustarle cuentas, porque son sus jefes los que le deben a él.

Y un tanto molesto, lanzó el reto de que le entraba al replantilleo y de que estaría muy pendiente de los resultados, porque en “la Sección 12 no hay aviadores, títulos falsos, ni plazas vendidas ni compradas”. De ahí que restregara en su cara a los subsecretarios que, “para qué tanto protagonismo mediático, si es del dominio público el lugar donde se encuentran”.

Tal vez su molestia se derive de un evento que se llevó a cabo el día 14 de marzo en el teatro Ricardo Castro, donde ahí se vio que fueron ninguneados, ya que el líder de la Sección 35 salió en hombros como los buenos toreros, mientras el de la 12 y 44 salieron a rastras como los toros caídos, aniquilados por las suertes tramposas y burlados por una bola de bueyes.

Al respecto, sostengo que el objetivo de dicho evento nunca quedó claro; pero algunos asistentes lo definieron como un “diálogo entre gobernador y líderes sindicales” donde el compromiso de ambos era la expresión ligera y el exhibicionismo de discursos tersos y almibarados, donde los soplidos del viento sin problemas se encargarían de llevarse las palabras.





El malestar fue generalizado porque que fue un evento muy cerrado, donde sólo invitados debidamente acreditados tuvieron acceso, mientras los simples mortales que merodearon dicho banquete de la vanidad, sólo les tocó lamer el jarro por lo más tiznado. Sin embargo, a final de cuentas valió la pena que los de a pie apechugaran, porque fue muy evidente que los mismos anfitriones no pudieran disimular el mal sabor de boca que en su propia casa les provocara el fuego amigo y la diablura de los invitados especiales.





Dicha molestia no fue externada por quienes fueron ninguneados en carne propia, sino por algunos exsecretarios generales, que sin prejuicios ni regateos, narraron los hechos, donde lamentaron que el líder nacional haya sido objeto de menosprecio, al ser encapsulado por una férrea escolta de guarurasque lo condujo hasta el presídium, para que no tuviera la oportunidad de darse el clásico baño de pueblo, ya que al cortarlo de la comitiva del invitado de honor, fue muy notorio que éste no lo deseaba a su lado a la hora de saludar a los maestros.





Pero lo más triste y lamentable sucedió cuando los líderes locales abrieron el diálogo, siendo muy propios y comedidos en sus expresiones, donde implicaba entregar todo a cambio de nada. Pero la algarabía emocional y aplaudidora no tuvo límites, cuando el dirigente de la Sección 35 arremetió contra las formas y buenos modos del buen decir.





Con una oratoria pésima, pero salvado y aplaudido por un discurso directo y retador, donde de refilón raspó al líder nacional del SNTE, al mencionarle que se unía a él, a cambio “de manejar con transparencia y calidad los recursos económicos del sindicato”, de los que sin duda el controvertido líder, implícitamente dejaba ver que existe un manejo turbio.





Ignoro si las cosas fueron fortuitas o el protagonismo del orador fue debidamente planeado y orquestado para opacar y achicar a sus homólogos, ya que el hecho de que el público se volcara a su favor, logró distraer la atención y neutralizar así, cualquier intento de reclamo masivo, que ahí públicamente pudiera incomodar a las autoridades.





Si el montaje del diálogo era para formalizar algún reclamo sobre las cuentas pendientes, en su magistral jugada el lagunero le ayudó a la contraparte a desactivarlo. Quizá de ahí emane la revancha y la respuesta del maestro Herrera, tal vez un tanto rudas, porque se sintió emboscado y traicionado en su propia casa y eso tendrán que pagárselo con creces, empezando los abonos con las cabezas de ciertos funcionarios que estorban su liderazgo y por ende a sus representados.