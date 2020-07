Resultados de la ignorancia

La ignorancia mata a los pueblos, por eso es preciso matar a la ignorancia.- José Martí.

Después de haber visto al hijo de un médico de Paracho, Michoacán, en un video en el que, aparece conduciendo, visiblemente golpeado y con la nariz quebrada, narrando entre sollozos y coraje, la huida de su ciudad, a causa de que, una horda de vecinos quisieron linchar a su señor padre y a él, arguyendo la caterva que, al paciente que le llevaron en la mañana al médico para su atención, éste le había inyectado una solución para que muriera.

El hecho es que, padre e hijo fueron severamente golpeados hasta que policías intervinieron en su favor, pero la ignorancia y alevosía de la turba era insostenible y la familia entera tuvo que salir de su ciudad. Atendiendo a la calidad y noble profesión de su señor padre, textualmente se pregunta la persona a que hago referencia en el video que grabó: - ¿No entiendo cómo la estupidez e ignorancia de nuestro querido México, representa tanta idiotez?

Desde quizás antes del mes de mayo del presente año, médicos, enfermeras y personal que trabaja en el sector salud, reclamaron protección y la detención de agresiones en su contra, quienes han sido golpeados en la cara y a quienes les arrojan líquidos abrasadores en sus cuerpos.

Las mismas autoridades señalan que los ataques que reciben los trabajadores de la salud, que en realidad deberían ser aplaudidos y reconocidos en virtud de estar expuestos a la pandemia y que se están jugando la vida, y como señaló una doctora de Guadalajara, receptora de agresiones, de apellido Maldonado, no es otra cosa más que, una muestra de la falta de educación y de cultura, así como la ignorancia de las personas.

Los diarios del miércoles pasado hacen patente las pintas que realizaron en la fachada de la casa de una trabajadora del Sector Salud, en donde textualmente se lee: “Tienes Covid te bamos a quemar en donde te veamos”, que por la ortografía, no se puede dudar que la autoría es del “pueblo bueno y sabio”.

Y a propósito del pueblo bueno y sabio, el mismo presidente les llamó a los médicos, que a diario están jugándose la vida: “mercantilistas”.

Contemplando un estudio realizado por la empresa inglesa de investigación de mercado Ipso MORI, en el mes de diciembre del año de 2016, y publicado por el diario El Economista, la percepción de ignorancia de la realidad de nuestro país se encontraba en un onceavo lugar, en donde en América Latina, Brasil ocupaba el sexto lugar, seguido de México en la posición señalada, y detrás de ellos Argentina (20), Perú (23), Chile (25) y Colombia (30), en un total de 40 países.

Tratándose de las elecciones pasadas, ciertamente la mayoría estaba harta de la corrupción manifiesta de ese momento, misma de la que no hace mención el presidente, porque toda la culpa según él la tiene Calderón. La gran mayoría priísta prefirió a Morena que al candidato del PAN, por considerarlo menos grave para sus intereses, prueba de ello es que, no se han mostrado tan aguerridos como cuando Fox o Calderón. En realidad AMLO ha tenido poca oposición.

Pero que alguien haya creído que acabaría con la corrupción, con el crimen organizado, que bajaría la gasolina, que tendríamos un servicio de salud como el de Suecia o Suiza, etc., etc., tal y como se prometió en campaña, solamente pudo haberlo creído “el pueblo bueno y sabio”, al que se ha acogido el presidente en sus consultas, ese pueblo que ocupa el onceavo lugar en ignorancia, según la empresa inglesa de investigación, y a quien inocentemente quiere consultar el presidente para ver si juzga a los anteriores presidentes, como si el pueblo bueno y sabio, tuviera las facultades de Ministerio Público, o le señalara a él, en donde sí, o en donde no aplicar la ley.

Considero que tiene mucha razón la consultoría de la mencionada empresa, máxime que, no obstante se les ha demostrado a los actuales seguidores del presidente, además de la ineptitud manifiesta, las violaciones a la ley, las mentiras, las corruptelas, las absurdas decisiones, la caída de la economía, la falta de prevención ante la pandemia con recomendaciones de: “abrácense”, “salgan a comer”, etc., las divisiones provocadas y demás que ha inducido la 4T, y que sigan considerando a su mesías como un dios a quienes veneran y le llaman “mi presidente”, no se trata de otra cosa más que, de personas con crasa ignorancia, como los mismos que han linchado por rumores, que agreden a médicos y personal del sector salud a quienes debemos la vida, y que, en forma increíble actúan exteriorizando en forma exagerada su miseria de entendimiento.