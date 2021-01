Ricardo Anaya cimbró a la 4T

Cuando todo mundo daba por hecho, que en el futuro del famoso panista había una diputación federal, la rechazó para anunciar que buscará en 2024 ser candidato por segunda ocasión, a la Presidencia de la República.

Pensando tal vez, en los ejemplos de Cuauhtémoc Cárdenas y el de Andrés Manuel López Obrador. Si no cambia de opinión Ricardo Anaya tiene tres años para hacer campaña, recorrer el país y a hacerlo por carretera, para que conozca la diferencia entre el México virtual y el México real.

Si lo hace por avión, como está acostumbrado, no habrá modo de tener el pulso de el México que los políticos han olvidado.

La candidatura del panista podría tener un mensaje: Ir en alianza otra vez, PAN, PRI y PRD en 2024. Pero eso depende de muchas cosas. En primer lugar, que en este 2021 les funcione regresar como mayoría a la Cámara de Diputados, terminar con lo que ellos llaman la dictadura de la 4T para volver ellos, a “la dictadura perfecta” de los días de vino y rosas del PRI.

Y si como dicen, en política no hay casualidades, entonces, Ricardo Anaya no se lanzaría como “El Borras” a buscar desde ahora, ser candidato a la Presidencia de México y no esperar como se acostumbra “a los tiempos que marque mi partido”.

De una cosa estamos seguros: En 2024 irán juntos de nuevo el PAN, PRI y PRD, para sacar a López Obrador de Palacio Nacional y tal vez, regresar de la mano a la casa de sus amores: Los Pinos. Esto es en teoría. No hay que olvidar el refrán: “del plato a la boca se cae la sopa”. No sería mala idea, que en el futuro se fusionaran en un solo partido político, ya que la ley electoral lo permite.

Eso tendría una ventaja, nadie les reprocharía que se junten el agua y el aceite, que el PRD apoye la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y que el PAN y el PRI, estén en contra. Le podrían llamar: Partido Pragmático Institucional.

Dice el dicho: Para comerse la vaca primero hay que matarla. El hecho de que Ricardo Anaya anuncie que buscará ser candidato por segunda vez, no significa que sea la candidatura del PAN, PRI y PRD. Tampoco si van juntos, el triunfo en el 2021 lo tengan en la bolsa. Ya veremos en poco tiempo, las heridas políticas que dejará la alianza al interior del PAN y del PRI a nivel local y nacional. Si la alianza Va por México cree tener asegurado el voto de la sociedad, eso está por verse.

Da la impresión de que estamos viviendo una guerra de dictaduras, según sea el caso. La sociedad afirma, que tenemos la dictadura de la partidocracia. La alianza opositora asegura que la 4T es otra dictadura y los de la 4T, dicen que la alianza Va por México, quiere regresar a “la dictadura perfecta” ¿Por cuál dictadura votaría usted? ¿Y si hacemos la dictadura de la sociedad?