“Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no

les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren, y algún otro - incluso un

extraño- termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible”. (Eclesiastés 6.2)

Resulta asombroso pensar que estas palabras fueron escritas por una persona al que algunos historiadores consideran el hombre más rico que haya pisado el planeta Tierra, me refiero al Rey Salomón. Como poeta, Salomón hace un ejercicio: adopta la cosmovisión de una persona que no cree en Dios ni en el más allá y llega a la siguiente conclusión: “Tener tanta riqueza para no disfrutarla es una tragedia terrible”.

Sin lugar a dudas, la poesía de Salomón se nutre de la propia experiencia de haber perdido el rumbo, tal como lo cuenta la historia bíblica, no sólo por su debilidad con las mujeres, sino también porque habría perdido el propósito de su riqueza.

Unos cuarenta años antes, su papá, el Rey David, le dejaba un legado extraordinario, tal como vimos en entregas anteriores: su fe en Dios, su pasión por su presencia, la visión para su gobierno y las precisas instrucciones para la construcción del templo. Pero también le dejó abundantes recursos materiales (1 Crónicas 28.14-18).

Durante toda su vida el Rey David había acumulado oro y plata de todas las naciones conquistadas. Sin embargo, ese material precioso tenía un destino principal: La construcción del templo; aquello que representaba su máxima pasión que era traer la presencia de Dios a la tierra. En otras palabras, le dejó riquezas con propósito.

Nunca hubo tanta riqueza en el mundo como en la actualidad. Pero lo cierto también, es que nunca hubo tanta gente viviendo en la pobreza extrema. En otras palabras, existe una enorme desproporción en la distribución de la riqueza. Este no es espacio para el debate entre capitalismo versus socialismo; es más bien el espacio para preguntarnos: ¿Generar riquezas, para qué? ¿Cuál es el propósito de tener tantas cosas? ¿Con qué fin queremos dejar un patrimonio a nuestros hijos? Por otra parte, ¿de qué sirve dejarles recursos económicos abundantes si tampoco les preparamos en el carácter para administrarlos?

Numerosas veces he platicado con personas que han tenido éxito en los negocios que me dicen, a veces con lágrimas en sus ojos: “Cambiaría todo lo que tengo por el amor de mi cónyuge o el respeto de mis hijos” o “Tengo todo lo que siempre quise y finalmente no soy feliz” o también: “Tanto me he esforzado por construir una casa para que ahora me quede solo o sola”. No quiero con esto hacer apología de la pobreza. El dinero bien usado es una enorme bendición. La riqueza es una bendición cuando tiene propósito. Esa es mi propuesta para el día de hoy: ¡Dejemos riquezas con propósito!

Riquezas con propósito van acompañadas de visión. Esto fue lo que hizo David con Salomón: lo preparó para que honrara con sus bienes a Dios y que fuera un rey justo y generoso. Comenzó muy bien, pero con el paso de los años fue apartándose de esta visión y en su reino se instaló la decadencia que bien consiguieron sus hijos. Cuando perdemos la visión de para qué tenemos un bien, corremos el riesgo de que el bien “nos tenga” a nosotros. Y esto es una tragedia, porque comenzamos a encontrar identidad y valor en las cosas que poseemos. Todo lo que tenemos debería ser para honrar a Dios y esto también tiene que ver con bendecir a los demás, sea creando fuentes de trabajo o proveyendo servicios de calidad.

Riquezas con propósito van acompañadas de carácter. El Rey David no le dejó a Salomón una tarea abrumadora, es decir que no le pidió algo más allá de sus fuerzas sino que lo dotó de recursos, aunque también le pidió algo desafiante: ¡Administrarlos! Dejar recursos económicos es importante, pero no es todo. Si no se transmite la cultura del esfuerzo y la buena administración, todo ello se puede perder. En otras palabras, recursos económicos sin el carácter para administrarlos sólo trae ruina. Preparemos a nuestros hijos para valorar lo que tienen y aprender a compartir con los que más necesitan.

Riquezas con propósito van acompañadas de capacitación. Los latinoamericanos nacemos en países endeudados, pero además crecemos con la idea de que tener cosas nos hace más ricos, cuando la mayoría de las cosas las financiamos con deuda. Parte de nuestra responsabilidad para con la siguiente generación es no dejarles más deudas, sino patrimonio.

En toda América Latina carecemos de educación financiera. Son pocas las familias que enseñan a sus hijos a manejar el dinero, y cuando lo hacen, muchas de ellas no lo hacen en el marco de la ética de la generosidad sino en la ética del oportunismo. Capacitemos a nuestros hijos en el ahorro y la sabia administración pero también en la solidaridad.

El otro día platicaba con un joven acerca de su futuro, y me contó que mientras cursa su carrera universitaria quiere comenzar con un amigo un proyecto económico de grandes proporciones.

No tardé mucho en hacerle la pregunta de rigor: ¿Para qué quieres desarrollar ese proyecto? A decir verdad, me predispuse a escuchar la respuesta de rigor: “Para hacerme rico”. Pero grande fue mi sorpresa cuando me dijo: “Quiero generar un modelo de producción que sea capaz no sólo de crear fuentes de trabajo sino cambiarle la vida a la gente de las comunidades más vulnerables”. ¡Eso es riqueza con propósito!