Rocío Rebollo también podría ser una buena gobernadora

Son muchas las mujeres que han destacado en la vida política de México, desde Rosa Luz Alegría y la misma Elba Esther Gordillo, y en Durango realizó una importante carrera legislativa Judith Murguía por el PRI también, y de otra manera mujeres como Azucena Triana, actual representante del gobierno de Durango en la ciudad de México.

Por el lado del PAN fue candidata a gobernadora Rosario Castro, quien también fue diputada local, presidenta municipal de Lerdo, diputada federal y senadora. Y entre las nuevas generaciones está Gina Campuzano, quien pudiera ser compañera de fórmula del candidato de ese partido a la gubernatura, junto a las diversas opciones que se presentarán.

Y entre ellas está Rocío Rebollo, a su vez con una carrera muy completa, tanto legislativa como administrativa, que le permitiría ser una buena gobernadora de Durango.

Por supuesto que de igual forma está lista para la gubernatura del estado, Leticia Herrera, ya que Marina Vitela buscará el cargo como candidata de MORENA. Pero tenemos a otra mujer que también quiere ser candidata, es decir, la senadora Margarita Valdez.

De modo que no podemos decir que son puros hombres los que podrían ser candidatos, como insistirá pase lo que pase José Ramón Enríquez, así como lo harán Gonzalo Yáñez y Esteban Villegas, y nos puede caer de sorpresa Manuel Espino.

Las destacadas jóvenes de las nuevas generaciones como Sandra Amaya y Gaby Hernández, las volveremos a ver en acción en las elecciones del 2021, con Iván Gurrola como uno de los mejores nuevos elementos, incluso Ismael podría ser candidato, aunque su responsabilidad está en la CNC del PRI.

Aunque Leticia Herrera se considera segura como candidata, su actitud de los últimos años no le ayuda, a pesar de que ella no es objetiva con su situación. Y en Gómez Palacio existen más alternativas de las que ella piensa, porque si no entendió que no puede descalificar a nadie, ahí está Marina Vitela como presidenta municipal para que quede claro que son muchas las opciones.

Y en el PRI pasa lo mismo, siendo mucho lo que Lety Herrera tiene que hacer, para lograr que de forma unida su partido la apoye. Y si son ciertas las afirmaciones en algunas columnas y ya estuvo platicando con Ismael, que en su momento puede llegar a presidente nacional del PRI, pues qué bueno que así fuera.

Porque de ninguna manera ella es la única que puede ser candidata, estando lista Rocío Rebollo para hacer un buen papel si se inclinan por ella para que los represente.

Es cierto que habrá muchos por quién votar, pero no se descarta que al final el PT y MORENA vayan con un solo candidato y sea muy difícil ganarles.

Parece que ya está claro que el PAN y el PRD irán juntos, pero son varias las coaliciones que competirán, sin contar a los candidatos independientes. Y siendo cierto que el cambio de Enríquez a MORENA dificulta la coalición con el PT, esto no se puede descartar del todo.

Por eso se dice que la jugada de Enríquez mete al PRI a la competencia y no se puede descartar que cualquiera pueda ganar.

Por eso se dice que la jugada de Enríquez mete al PRI a la competencia y no se puede descartar que cualquiera pueda ganar.

Y en ese contexto luego de haber sido secretaria de Desarrollo de un gobierno, presidenta municipal y diputada federal y senadora, Rocío Rebollo es una muy buena carta.