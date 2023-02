Rompiendo paradigmas

La protesta de los miles de mexicanos que el pasado domingo llenaron el Zócalo de la Ciudad de México fue paradigmática por muchas razones que van más allá de la confrontación con AMLO.

De inicio podemos sostener que se rompe con la percepción de que el mexicano es abúlico en temas de política; sin entrar al debate de las cifras, el Zócalo lució lleno, lo que demuestra que la sociedad comienza a preocuparse por la cosa pública.

También se rompe con la idea de que en México la memoria social es de corto plazo.

Si bien la época de los grandes fraudes electorales es un tema del pasado (el último data de 1988), aún se mantiene el recuerdo en el imaginario del pueblo, ya sea porque lo vivió, o porque lo leyó en alguna parte.

Por otro lado, se rompe el paradigma de que las marchas sólo se llenan si hay acarreo. No me consta que el domingo no lo hubiera, pero al menos puedo decir que las personas sabían el motivo de la marcha, lo que no suele ocurrir cuando sólo van por una despensa o por 200 pesos.

No menos importante es que se rompe con el estigma de que las manifestaciones sólo sirven para hacerle gordo el caldo al personaje político que la convoca; el domingo la marcha fue en apoyo de una institución, del INE.

Pero quizá lo mejor es que esos miles de mexicanos han decidido romper con el pasado de las manipulaciones electorales, de los fraudes, del sistema de partido hegemónico y de los desequilibrios parlamentarios provocados por el modelo presidencialista; ese pasado en donde se suplantaba la voluntad popular por la del inquilino en turno de Palacio Nacional.

Infelizmente estas rupturas pasan desapercibidas para el presidente, el problema es que si no pone atención la próxima ruptura puede ser con la 4T.