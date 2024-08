Rumbo a la reelección

Cuando se aprobó la reelección para senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, se cambió el “estilo personal” de los representantes populares. No es lo mismo, saber que tendrás solo seis años o tres según sea el caso, que ya sabiendo que se tiene la posibilidad de que sean doce años como senador, seis como diputado local o federal y también, seis años como presidente municipal. Por esa razón, Gonzalo Yáñez y Margarita Valdez fueron reelectos como senadores de la República. Por cierto, Gonzalo Yáñez es la tercera vez que es senador, no cualquiera puede presumir que cobró 18 años como senador, sin contar que lo hizo como presidente municipal, diputado local y diputado federal.

De acuerdo a los tiempos que marca la ley electoral, el próximo mes de noviembre comienza el proceso para elegir a las presidentas y presidentes municipales en todo el Estado. Pero no crea usted, que quienes aspiran a una presidencia municipal, estén esperando los tiempos legales para hacer campaña. Todas y todos se dedican de tiempo completo para ser en su momento candidata o candidato a una presidencia municipal. En lo que toca al actual presidente del municipio más importante del Estado Toño Ochoa, aprovechó muy bien su segundo informe de gobierno para mandar su mensaje: voy por la reelección. Así que desde ahora, MORENA y sus aliados ya saben a quien se van a enfrentar en el próximo 2025.

Llamó la atención en dicho informe el apoyo que le dio el gobernador al panista Toño Ochoa, en ocasiones se refería al presidente municipal como si militara en el PRI. ¿Será porque se siente el líder moral del PRI y del PAN? Vaya usted a saber, pero la lectura de quien despacha en el Bicentenario fue muy clara: de haber alianza y si Marko Cortés lo permite entre el PRI y el PAN, en 2025 Toño Ochoa podría ser el candidato de la alianza. Pero por si alguna razón, no hay acuerdos para ir juntos, sin duda, el actual presidente municipal será el candidato del PAN. Desde ahora, se podría asegurar que Toño sería en su momento, “el candidato de unidad” de las palomitas blancas vestidas de azul.

Hablando de mujeres y de traiciones, la presidenta electa de México Claudia Sheinbaum Pardo, ya anunció que en su momento enviará al congreso una iniciativa en materia electoral. Entre otras cosas, ya no habrá reelección como actualmente sucede. Se supone que podría haber una propuesta en el caso de las presidencias municipales del país, sin embargo, en 2025 no habrá problemas para las presidentas y presidentes municipales para reelegirse. Volviendo al tema de la Reelección en el municipio de Durango, ahora le tocaría el turno al PRI para regresarle la factura al PAN. En la elección de gobernador en 2022 los panistas no pudieron hacer nada para evitar que Esteban Villegas fuera el candidato. Si las cosas son así, en 2025 Toño Ochoa tendría todo el apoyo.

Ya lo mencionábamos, MORENA y Partido Verde tienen la última palabra para enfrentar si fuera el caso a Toño Ochoa. Y aprovechando el viaje, sería muy saludable que no invitarán al PT ni a tomar un café. Gonzalo dueño de ese partido, es el responsable de que MORENA y el Verde no tengan mayoría en el Congreso del Estado. Si en el 2024 no fue en alianza con ustedes a nivel local, como dijo el clásico; amor con amor se paga, si no lo hacen, como diría Juan Gabriel: allá ustedes. Podemos adelantar, en los municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, donde están los votos, los resultados serán de pronóstico reservado.