Rumbo al CCB

Con el primer minuto del domingo 3 de abril dieron inicio en Durango las campañas políticas rumbo al proceso electoral del primer domingo de junio de 2022, la cual habrá de renovar al principal inquilino del Centro de Convenciones Bicentenario (CCB).

La disputa por la gubernatura será claramente entre el candidato de la coalición “Va por Durango”, Esteban Villegas y Marina Vitela, candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia”; Patricia Flores a lo más que puede aspirar es a alcanzar el umbral del 3% de la votación válida emitida para que Movimiento Ciudadano (MC) no pierda su registro.

Según las socorridas encuestas publicadas antes del inicio de las campañas, Esteban Villegas alcanzó y rebasó en las preferencias a la lagunera Alma Marina Vitela; en términos generales las casas encuestadoras ubican al sanjuanero arriba en 7 puntos. Claro, esto apenas está comenzando.

Ambos candidatos decidieron iniciar su campaña al más puro estilo priista de la década de los 60’s y 70’s, con actos masivos en donde los acarreados fueron la constante. Algunos partidos siguen pensando que abarrotar las plazas con acarreados les dará todos los votos de los asistentes y de los que ven el acto por televisión o redes sociales cuando ya hay evidencia más que contundente de que esto no es así; Rosales Badillo abarrotó todos sus eventos en la pasada campaña y tenía miles de seguidores en redes sociales y ya ve, no fue diputado.

En efecto, una elección no se gana haciendo mítines con mucha gente ni teniendo miles de seguidores en redes sociales, los candidatos deben entender que un like no es un voto, por lo que deben innovar y presentar propuestas que realmente sean factor para resolver los problemas de fondo que aquejan a Durango: inseguridad, desempleo, falta de proyectos que detonen la economía, entre otros muchos más.

Pero el problema es que, cuando menos de inicio, esta campaña no se ve vaya a ser diferente de lo que hemos visto hasta ahora, en el caso de Marina Vitela se recargará en la figura del presidente López Obrador, atacará a la mafia del poder, dirá que acabará con la corrupción y que incrementará los apoyos sociales. Total, un refrito de todas y todos los candidatos de Morena y sus filiales.

Se dice que a Esteban Villegas le sirvió la derrota de hace 6 años para madurar, ya veremos en los próximos 60 días hasta qué punto es cierto.