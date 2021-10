Ruta 5 el pretexto, el objetivo la candidatura

Desde hace varios meses, Manuel Espino Barrientos, comisionado del Servicio de Protección Federal, declaró a los medios de comunicación que tuvo una conversación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Le hizo saber sus intenciones de ser el candidato por MORENA al gobierno del Estado. AMLO a todas y a todos les ha dicho que sí, pero no les dice cuándo. El también presidente de Ruta 5, no sabemos a qué horas atiende su responsabilidad como funcionario público federal. Lo mismo ignoramos si de acuerdo a la Ley electoral, puede ser comisionado de Protección Federal y a la vez, presidente de Ruta 5 ande en campaña buscando ser candidato al gobierno del Estado.

Aprovechando el viaje, después de todo, los que aman a Durango hacen lo mismo, incluyendo a los aspirantes a las presidencias municipales. Nos da mucho gusto saber que el amor que sienten por Durango los une. No cabe duda que Durango es el Estado más pobre del país, pero, por el contrario, somos el Estado más querido. Ojalá que ese amor, como la canción de Juan Gabriel, sea amor eterno. Ni duda cabe, Manuel Espino sabe hacer los eventos a lo grande. Lo mismo cuando presenta un libro, ya que es escritor, historiador y maestro. Y todavía se da el tiempo de ser comisionado federal y andar buscando ser el próximo gobernador del Estado. ¿Tenemos en Durango un aspirante con tantas cualidades? Definitivamente no. Los demás aspirantes se dedican de tiempo completo a la noble profesión de la política, pero no ejercen el oficio de escritores con la esperanza de ganar un día el Premio Nobel de Literatura.

El pasado viernes, Manuel Espino Barrientos demostró su enorme capacidad de convocatoria. Si no hubiera sido por un compromiso familiar del gobernador del Estado, hubiera asistido. El mismo Manuel Espino explicó la ausencia del gobernador. Nosotros creemos que con compromiso o sin él, el jefe del ejecutivo estatal no estaría presente. El evento de Espino Barrientos también creó una gran expectativa, todos esperaban una verdadera cátedra de como Durango dejaría de ser el Chiapas del norte. ¡Pero sorpresa, no dijo nada nuevo! Todos sabemos que Durango le aporta el 1.5% al PIB del país. No era necesario que Manuel Espino nos recordara: “Durango es un mantenido, los demás Estados nos mantienen, nos dan más de lo que aportamos”, y de paso llamó a los empresarios locales: “empresarios colchoneros”.

Y que mejor ocasión que el evento organizado por el ex panista y ahora morenista, para que convirtiera su evento en una pasarela para los y las aspirantes de MORENA al gobierno del Estado. Por cierto, todos ellos arropados por la presencia de Mario Delgado presidente Nacional de ese partido. Primero las damas: Margarita Valdez y Marina Vitela. Por los caballeros, José Ramón Enríquez Herrera, y en la tribuna, el anfitrión Manuel Espino Barrientos. Fue notoria la ausencia de la otra aspirante con posibilidades, la diputada federal Maribel Aguilera. En su momento, de alguno de ellos será el candidato por MORENA. El trato que les dio Mario Delgado fue piso parejo. Por ejemplo: Marina Vitela en La Laguna robó cámara y en Durango, en rueda de prensa antes del informe legislativo, las luces fueron para José Ramón Enríquez.

Estaban presentes Sandra Amaya y el delegado de Relaciones Exteriores, Nacho Aguado, los dos fuertes aspirantes a la presidencia municipal de Durango. En sus aspiraciones, Sandra Amaya ha centrado sus ataques en las redes sociales en contra de Jorge Salum. Jorge tiene posibilidades como candidato a la gubernatura y podría reelegirse como presiente municipal. Tal vez por ello responde a los ataques de Sandra: me atacan con fines electorales.