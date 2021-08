Ruta 5 en la ruta de MORENA

Dice el refrán: el sol no se puede tapar con un dedo, y José Alfredo Jiménez en una de sus composiciones escribió: “si al sol, siendo el astro rey, lo tapa una triste nube”. Algo parecido sucede con los profesionales de la política cuando andan en busca del poder. Por ejemplo, ahora que se alborotó la gallera, Manuel Espino, aprovechando el viaje, se une al selecto grupo de hombres y mujeres que aspiran a gobernar el Estado para ahora sí por fin “llevarlo hacia la grandeza”. El político de derecha, ex panista y no sabemos cuantas cosas más, “ni se encarta ni se descarta” para ser candidato, sino todo lo contrario.

Como buen caballero que es, a Manuel Espino hay algo que lo distingue: igual que Martín Urieta, “el todo lo que tiene lo da por las damas”. Por esa razón, expresó que le dará todo su apoyo a la presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela. Eso no quiere decir que se hará a un lado mientras llega el momento de la decisión que se tomará en Palacio Nacional “por ya sabes quién”.

Como se ven las cosas, Marina y Manuel le están haciendo un mini “TUCOM” al senador José Ramón Enríquez, de la cuadra de Ricardo Monreal, quien quiere poner gobernadores con miras al 2024. Como decía el clásico, “no se hagan bolas”: de Marina, José Ramón y Manuel Espino, saldrá el candidato de MORENA.

En este contexto, si piensa Gonzalo Yáñez que será el candidato de MORENA, PT, y Verde Ecologista, que podrían ir en alianza, si es pasión que se le borre. Los días de vino y rosas del mejor actor de la clase política local son cosa del pasado. Pero si tomamos en cuenta que en política nadie está muerto, entonces al famoso “tirantes” todavía se le mueve una patita, lo cual lo hace un adversario peligroso, debido a que es experto en negociar con el gobernador en turno, y Gonzalo perdiendo gana. Otra aspirante que está buscando ser candidata por MORENA y que se ha sacado la lotería dos veces sin comprar boleto, es Maribel Aguilera.

Sería importante saber quiénes de MORENA forman parte de las y los aspirantes a la candidatura. En el caso de Manuel Espino, Sonia Flores, de Fuerza Por México, es la cabeza visible para incorporar las estructuras de ese partido, y el PES, con el fin de incorporarlos a Ruta 5. El objetivo es sacar adelante la candidatura del expresidente nacional del PAN, y en su momento muy amigo de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

En el caso de Marina Vitela, la que aparece al frente es la diputada por segunda ocasión Sandra Amaya. Se le ve muy cerca de la presidenta municipal de Gómez Palacio, que le sería de gran ayuda para sus aspiraciones a ser la candidata de MORENA a la presidencia municipal de Durango.

Con Gonzalo, su equipo de siempre: Primitivo Ríos y la maestra Mary Páez. Ellos le siguen siendo fieles al dueño del PT. José Ramón Enríquez al interior de MORENA, no sabemos quiénes lo acompañan. El único referente es Gerardo Rodríguez, su operador político desde hace muchos años y al que ha hecho regidor en dos ocasiones. José Ramón ha enfocado sus baterías en La Laguna, de donde Marina Vitela es dueña y señora. Veremos si a Manuel Espino Ruta 5 lo hace candidato.