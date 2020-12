Salum, Gonzalo, Enríquez y Esteban; Marina, Lety y Margarita

Estos son los que están esperando ser candidatos a la gubernatura en el 2022, Salum como el candidato más seguro entre ellos por el PAN, y Gonzalo y Enríquez buscando que los lance MORENA, Esteban Villegas por el PRI, pero las tres mujeres mencionadas también con posibilidades de ser candidatas, siendo Marina Vitela la que pudiera pasar de alcaldesa a gobernadora.

Lety Herrera hasta ahora muy callada, casi resignada a que el PRI ya no piensa en ella para que sea candidata, porque Esteban ya se le adelantó, y Rocío Rebollo más bien será candidata por el segundo distrito federal, el PRI en el tercero y en el primero también con posibilidades, y el que llegara a ganar el cuarto, quedaría listo para pelear por la presidencia municipal de la capital.

Ismael cómodamente con su reelección, continuando en el papel de ser el principal priista de Durango, y seguramente su hija Gaby continuando en el congreso local por la misma vía, lo mismo que Iván Gurrola por MORENA.

A la senadora Margarita Valdez le interesa la gubernatura pero también está la alcaldía de la capital, donde le gustaría verse a Luis Enrique Benítez, quien mejor optará por una diputación plurinominal, aunque sea en el congreso estatal, porque se duda que se arriesgue en el IV distrito.

Dando por hecho que una alianza entre el PRI y el PAN en nuestro estado queda descartada porque no le convendría al PRI, ya que tendría que olvidarse de la gubernatura, cuya candidatura sería para Jorge Salum.

Y es que las alianzas sí se darán, pero la del PRI con el PAN solamente en pocos estados, y Durango no será uno de ellos, porque aquí el candidato a gobernador tendría que ser del PAN, y Esteban Villegas será el primero en no estar de acuerdo, además de que la cínica idea de que se pudieran aliar estos dos partidos, no tiene futuro.

Cada uno tiene una historia que respetar, y me imagino que la idea sólo surgió por darse ya por derrotados ante MORENA, y finalmente cada quien dará la pelea por su lado, y más en Durango donde el PRI ha realizado un buen trabajo, pudiendo ganar ante tantas opciones que se presentarán.

Es cierto que nos encontramos en una etapa en la que las ideologías no son valoradas, y predomina la simple lucha por el poder, que es para lo que nacieron los partidos, pero defendiendo ciertas ideas, precisamente los valores por los que nacieron, que en cada organización política son diferentes.

En Durango claramente los del PRI son unos y los del PAN otros muy diferentes, y la alianza de éste último partido con el PRD ya se vió que no funcionó. Las alianzas que tienen sentido son las que se realizan entre organizaciones con fines parecidos, aunque partidos como el PVEM se juntan con los que piensan que van a ganar y punto.

En realidad el problema es para dos durangueños que aspiran a gobernar Durango como Gonzalo y Enríquez, pero solamente ganará uno de ellos si sus partidos van juntos a las elecciones, o sea MORENA y el PT, cuya alianza es la que gobierna en México.

Lo que pasa es que en los estados en los que las gubernaturas estarán en juego, se dará el fenómeno de que al mismo tiempo se votará para gobernador por un partido y para diputados federales por otro, porque muchos apoyarán que AMLO siga teniendo la mayoría en la cámara de diputados