Salum y su estilo

No es la primera vez, que Jorge Salum del Palacio está en “la banca”. Hace unos días, fue entrevistado. Pudimos ver a un panista maduro y de primer nivel. Por si fuera poco, vemos que el ex presidente municipal no cambia su estilo de llamar al pan, pan, y al vino, vino.

Jorge Salum puede tener muchos defectos, pero no es un panista del montón. Si un militante del PAN ha dado muestras de madurez política, ese se llama Jorge Salum del Palacio. Al menos, de dicha entrevista eso se puede deducir.

Da la impresión que el político panista ha seguido el librito que se requiere para llegar al poder. Desde hace mucho tiempo, entendió la frase de José Ortega y Gasset: “el hombre y su circunstancia”. Aparte de ser maduramente político, también es un militante disciplinado. Recordamos cuando en 2016, debido al oportunismo político de José Rosas Aispuro y José Ramón Enríquez, se hicieron gobernador y presidente municipal respectivamente. En aquel tiempo, Salum entendió las circunstancias políticas del momento, se hizo a un lado privilegiando a su partido y supo esperar para llegar a la presidencia municipal.

Sin ser un santo, políticamente hablando, les da veinte y las malas a muchas y muchos panistas. En la entrevista a pregunta expresa, aceptó que le gustaba el poder, pero no a cualquier precio y mucho menos, cuando el fin justifica los medios. Otra ventaja que pudiera tener Salum: no tiene cola que le pisen. Tal vez por eso, puede decir lo que dice. Narró en la entrevista, como se dio al final, el desenlace de la candidatura de la alianza Va Por Durango. No tuvo empacho en comentar, que la decisión para que Esteban Villegas fuera el candidato, se tomó a nivel nacional y como diría Martín Urieta, qué de raro tiene.

Recordando al maestro Daniel Cossío Villegas: el estilo personal de gobernar. Y el de Jorge ha sido siempre de bajo perfil. A diferencia de otros políticos que les gusta gobernar en los medios como sucedió en el sexenio de la alternancia, mucho ruido y pocas nueces. Dicen que el que no asegunda, no es buen labrador. Salum sigue comentando lo que declaró hace un tiempo, “durante mi campaña, no dejé que poderes fácticos intervinieran para después cobrarme facturas. Sigo pensando que este tipo de organizaciones están metidos en la vida política y administrativa de la actual administración municipal.

En los últimos días, se ha especulado sobre si Salum se va a MC. Sabiendo como es Jorge, no escuchará el canto de las sirenas de Dante Delgado. Una cosa es Omar Castañeda y otra Jorge Salum. Las palomitas blancas vestidas de azul, no pueden darse el lujo de que Jorge se les vaya.