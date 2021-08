Sandra Amaya: quiero ser candidata

El PRI y MORENA, al parecer, son los partidos que podrían postular mujeres a la presidencia municipal de Durango. Aclaró la diputada electa por MORENA, que si el partido decide que sea una mujer la candidata, ni le busquen. Por el PRI, ya no falta mucho para que la famosa “China” de Mezquital, Gaby Hernández López, manifieste de manera pública que si su partido la postula, estará dispuesta a sacrificarse por el municipio de la capital. Por el PAN, no se ve una mujer que pudiera ser competitiva para enfrentar si así fuera, a Sandra y a Gaby. Ni siquiera Gina Campuzano.

Por el Verde Ecologista la candidata favorita de Gerardo Villareal, Vero Fragoso, podría repetir otra vez. Y una vez más, perdería. El Partido Verde está muy lejos de la presidencia municipal de Durango. Lo único que ha demostrado ese partido, que juega mal pero se acomoda, es que sólo logra diputaciones por la vía pluri. Gerardo Villareal el gerente del Partido Verde, resultó ser muy buen alumno del “Niño Verde” José Emilio González Martínez. Gerardo Villareal, se ha convertido en un operador muy confiable, así lo demostró en el pasado proceso electoral y muy en especial, en el distrito 03 federal. Por Movimiento Ciudadano, Martha Palencia sin duda, puede ser la carta fuerte de Oscar García Barrón para hacerla candidata. No podría ganar, pero con sus votos tendrían uno o dos regidores en el Cabildo.

No podemos dejar de mencionar a la priista Ali Gamboa, que sin decir que quiere ser candidata, podría ser finalista con Gaby Hernández. Por lo pronto, hace campaña en los medios con el tema del derecho superior de las niñas y niños, a una pensión alimenticia. Volviendo al partido MORENA, Sandra Amaya no tiene competidora al interior de su partido. El problema que podría tener la diputada electa por la vía pluri, sería con Iván Gurrola y Nacho Aguado Hernández. Iván está dispuesto a todo con tal de ser el candidato de MORENA a la presidencia municipal. Nacho Aguado no va a soltar el arpa, ni lo van a asustar con el petate del muerto. Iván Gurrola junto con Otniel García Navarro y otros más, son de la cuadra de Jorge Herrera Caldera. Ellos piensan matar dos pájaros de un tiro: Esteban encabezando la alianza y con Iván o Sandra la presidencia municipal.

No cabe duda, que de los acuerdos del PRI y del PAN, depende quienes puedan encabezar las candidaturas a las presidencias municipales. Sobre todo, en los municipios donde están los votos que van a definir la elección en 2022. Como se puede ver, no sólo se trata de ganar la gobernatura, incluye también a Lerdo, Gómez Palacio y por supuesto Durango. En este momento lo que está en juego, es la continuidad de la alternancia que tendría posibilidades de prolongarse otros seis años, si el PAN encabeza la alianza. Por otro lado, los del PRI sueñan con el regreso al Bicentenario. Todo puede suceder en política, y como nada está escrito, lo único seguro es que no hay nada para nadie, sino todo lo contrario.

En cambio MORENA por primera vez, quiere llegar al Bicentenario ya sea con José Ramón Enríquez, la ex priista Marina Vitela y el ex panista Manuel Espino y así, de esa forma, ayudar al candidato de la 4T en 2024. En una cosa sí coinciden todas y todos los que aspiran al poder: Lo hacen por amor a Durango. Todos están dispuestos a que nuestro Estado, por fin, salga de su atraso y alcancemos la modernidad anhelada. El amor nunca falta en los políticos, sólo les ha faltado voluntad política la que sólo aparece en los discursos de campaña. ¿Ahora sí, llegará el momento de Durango?