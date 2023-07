Santo terror

“Papá ¿qué sentiste la primera vez que me tuviste en brazos?”, me preguntó no hace mucho mi hijo mayor. - “Mucha emoción y terror a la vez”, le contesté. Ahí me acordé de este salmo del rey David: “He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre.

Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.” (Salmo 127:3-5 RV60)

Dios da hijos a las parejas como una persona confía una fortuna a sus herederos. Los hijos no son logros nuestros sino regalos de Dios. Tener claro que nuestros hijos le pertenecen a Dios y no a nosotros, nos llevará a una paternidad menos aprehensiva y más confiada, menos egoísta y más dadora, menos posesiva y más liberadora. Pero, además, debemos darnos cuenta de que son algo de gran valor, de mucha estima, son un especial “tesoro”. Darle el valor que Dios le da a los hijos que nos ha confiado, nos ayudará a tener una paternidad menos negligente y más cuidadosa, menos presuntuosa y más humilde, menos demandante y más gozosa.

Cualquiera que ha visto un poco de la última Olimpiada se acordará de que uno de los deportes en los que más brilló México es en el arco y flecha. Se requiere de mucha pericia para dar en el blanco: tener en cuenta la distancia a donde se impactará la flecha; tener en cuenta los vientos y condiciones atmosféricas; tener en cuenta el peso de la flecha y el “entesado” o estiramiento del arco. El saber que nuestros hijos son como flechas en nuestras manos, no en las del vecino, ni en las del abuelito, ni en las de la maestra, del sacerdote o del pastor, sino “en las nuestras”, la de los papás, nos ayudará a tener una paternidad menos “buscadora de culpables” y más responsable, menos distraída y más atenta, menos ignorante y más preparada.

Hoy, veintidós años después de aquella experiencia en el quirófano, en la víspera de comenzar una nueva familia, apenas entendí algo: no es valiente el que no siente miedo, sino el que teniéndolo se arriesga por amor, a eso le llamo “santo terror”.





