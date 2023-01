Saqueo al FOJUPE de Pensiones

Curioseando por las páginas frívolas del Facebook, casualmente me encontré con un pequeño ensayo que el aguerrido y polémico maestro Jesús Payán Alonso, ahí subiera, bajo el título de “Reflexiones”, donde aborda de manera flamígera y a vuelo de pájaro, los atropellos y saqueos en contra de los campesinos y maestros.

Dado el estilo peculiar que caracteriza al controvertido autor, por supuesto que no lo iba a dejar pasar, ya fuera por morbo o curiosidad. Lo cierto es que a las primeras líneas me enganché, y al sentirme seducido por las palabras altisonantes y el contenido que pese a su sencillez no tienen desperdicio, ya que sin rodeos ni regateos se le deja ir a la yugular al exdirector de pensiones, donde lo acusa de haber saqueado el “Fondo de Jubilados y Pensionados” (FOJUPE) con el aval y consentimiento de los que tenían la obligación de vigilarlo y por ende evitar cualquier tentación que osara tocarlo.

¡Ellos son! Agrega y sostiene, “los que pueden saquear a manos llenas y limitar a su antojo las prestaciones de los derechohabientes”, expresión clave que nos induce a especular que por razones obvias, los depredados nunca aceptan las cuentas mochas; pero por necesidad tampoco rechazan las que mañosamente les hacen llegar a sus cheques miserables.

Dicho fondo ha sido víctima de las peores bajezas, ya que antes los representantes lo despilfarraban en pachangas y francachelas, amén de lo que se robaban, pero ahora que está normado, según el denunciante, no escapó a la rapiña del exdirector, cuya honorabilidad ahora yo pongo en tela de juicio. porque las acusaciones provienen de un hombre que no se arruga ni se raja.

Además, sobran razones para creerle, porque hablamos de un sexenio que atiborró a sus criaturas y puso en ayunas a las que no lo eran. Un sexenio que dijo servir al pueblo y se sirvió de él. Un sexenio donde el dinero no alcanzaba, pero sobraba para la voracidad de los funcionarios, donde hasta el más probo, como es el caso, derribó su pedestal de honestidad.

Sería importante que el acusado explique las razones a qué se debe el desfalco que se le atribuye, porque ya es tiempo que los afectados dejen de soportar el pesado lastre de los contubernios perversos, que los inmoviliza y los coloca en el papel de “blanco fácil” de directivos y seudo líderes corruptos y vendidos.

Coincido totalmente con las inquietudes del profesor Payán Alonso, y me atrevo a asegurar que no hay visos de sanear de la corrupción a la institución pensionaria, que si bien ha sido objeto de un cambio de administración, el cual no se ha pronunciado ni para bien ni para mal, mucho menos a hacer suyas las protestas, inconformidades y demandas que constantemente emanan del malestar de los jubilados.

Y yendo más al fondo de las palabras del denunciante, se deduce en su posición que con el cambio de directiva lo único que se ha hecho, es cubrir y solapar los grandes saqueos que heredaron de sus antecesores, ya que el silencio de los actuales es garantizarle a éstos el “borrón y cuenta nueva”.

El mensaje ya está dado y no hay reversa de una continuidad que le apuesta a la ceguera y a la sordera, porque hasta ahora el cambio de personas no da señales de mejorar, porque hay certeza de que se nombró a una nueva directiva, pero con las mismas características de la anterior. Se dio cobertura a nuevos perfiles, pero ataviados de iguales privilegios.

Entendemos que después de tanto teje y maneje no sea fácil para una directiva que apenas da sus primeros pasos, que debe aprender a medir sus fuerzas y que no sabe a ciencia cierta todo el camino que aún le falta recorrer, ante los intereses sensibles que representa y que no están convencidos del silencio y encubrimiento que pretenden orquestar, en contra de los saqueados y a favor de los saqueadores.

Ante dichos acontecimientos no sería ocioso que los encargados o administradores de dicho fondo, den la cara y aclaren lo que al respecto señala Jesús Payán Alonso, porque hasta ahorita todo el paquete de quejas y denuncias ha quedado en el escándalo mediático, donde los acusados se vuelven ojo de hormiga y los acusadores aves de paso.