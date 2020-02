¿Se acabarán la gallina de los huevos de oro?

El tema de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo por parte de la UJED y los sindicatos, nos hace recordar la frase de Enrique Peña Nieto para referirse a Pemex: “Se acabaron la gallina de los huevos de oro”.

Entonces, la pregunta sería: ¿Se acabarán el SPAUJED y el STAUJED la gallina de los huevos de oro que resulta ser nuestra Alma Máter? Tal parece, que eso se pretende. Pedir el 15% de aumento salarial y el 15% de prestaciones, sabiendo de antemano que esto no es posible ni siquiera como estrategia sindical y eso los líderes lo saben de sobra.

Es cierto la Universidad financieramente ya tocó fondo, por muchos años, la han convertido en un barril sin fondo: Recursos millonarios y pocos resultados. Privilegios para las cúpulas sindicales y para los amigos del rector en turno. Hoy la Universidad Juárez del Estado de Durango, dejó de ser el paraíso que fue para unos cuantos, es hora de que autoridades sindicatos y docentes demuestren de qué están hechos para salvar a la UJED de la crisis financiera por la que atraviesa.

Nuestra Universidad, está muy lejos de estar en quiebra. Esta, es cuando hay un estado de insolvencia ya sea persona física o moral para hacerle frente a sus obligaciones por no contar, con activos suficientes. El momento que vive la UJED es un déficit de 200 millones de pesos y las razones son muchas por ejemplo: Prestaciones en lentes cerca de 2 millones de pesos, en despensas 78 millones de pesos y en aguinaldos 240 millones de pesos.

La Universidad no es una isla, ni un estado dentro de otro estado como es el caso de El Vaticano. Es mucho lo que está en juego: No sólo el Contrato Colectivo de Trabajo y las prestaciones que quieren los sindicatos, se trata también de la sociedad duranguense que contribuye para pagar los sueldos de las autoridades, docentes y administrativos. De miles de jóvenes que aspiran a una carrera universitaria.

La huelga, que es un derecho de los trabajadores creemos que no existen las condiciones para realizarla. Los dirigentes sindicales, saben que aún con huelga, no será posible darles el aumento salarial y prestaciones que reclaman. La UJED, le ha dado mucho a los universitarios egresados de sus aulas y es el momento de pensar, en una figura jurídica que le ayude a la Universidad a salir de su crisis. Los gobiernos federal y estatal, harán lo suyo pero no será suficiente.

Los líderes sindicales saben perfectamente que la UJED, necesita un fideicomiso de 5000 millones de pesos para pagar 400 millones de pesos a los jubilados. En cada revisión contractual los sindicatos exigen más horas académicas y puestos administrativos. Hay problemas graves por ejemplo: Quienes deben de dar 12 horas de clase, tutorías o investigación no lo hacen porque dejan la docencia.

Otros son funcionarios del Gobierno del Estado o del Municipio y cobran sus sueldos íntegros en ambas instancias. Los sindicatos de la UJED tienen la última palabra. Hay recursos para aumentar los salarios de acuerdo a la inflación, no así para las prestaciones. Las que existen están reconocidas por las autoridades universitarias pero no por los gobiernos federal y estatal. Esa es la razón, del déficit de 200 millones de pesos que hoy tiene en crisis a la UJED.