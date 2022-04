¿Se acabó Morena?

Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sólo hay que dar una ojeada a la misma para dar cuenta de que todo líder, por más grandioso que haya sido, no escapa a los ciclos propios de la vida política. Todos tienen un inicio, un ascenso, consolidación, caída y retirada, ya sea por la vía democrática o por las traiciones. Lo único cierto es que, invariablemente, el poder agota y se agota, incluso para la máxima figura en turno de cualquier país.

Todo ello alcanza a Andrés Manuel López Obrador, pues como versa el adagio, humano es y nada de lo humano le es ajeno. Aunque hay que destacar que su caso es sui generis, ya que conserva una gran base social que a ciegas cree en él. Sin embargo, su influencia se está acotando, pues para consolidar una transformación de la envergadura que anunció a su llegada, requiere del Poder Legislativo. Lo visto el domingo próximo pasado le da un golpe de realidad y lo que más ocasiona heridas narcisistas es precisamente, la realidad. La oposición puede hacer lo que quiera menos descuidarse. MORENA se encuentra herido y precisamente eso los vuelve más peligrosos, metafóricamente hablando, por supuesto. La que denominan “derrota” del inquilino de palacio nacional da muestra de que ha perdido poder debido a sus propias decisiones, como el hecho de poner a Mario Delgado al frente de MORENA y de permitirle todos los errores pensando que el poder sería eterno, o como seguir confiando tareas complejas a Ignacio Mier, en las que está más que probado que sólo ve por él y no por lo mejor para la Cuarta Transformación.

No es que lo diga un servidor, los resultados hablan por sí mismos, están a la vista de todos. En política pueden permitirse cualquier cosa, menos las equivocaciones. Pero que los opositores comuniquen que es el final de AMLO es algo completamente alejado a la realidad. Está herido, sí, y seguramente irá por todas las canicas en las elecciones gubernamentales.

No hay que ser un genio estadístico para comprender que la Revocación de Mandato fue un buen ejercicio para AMLO. Aunque lejos quedó de ser vinculante, corroboró que hay aún más de quince millones de mexicanos que lo respaldan sin miramiento. La consulta se llevó a cabo un Domingo de Ramos y con baja una participación, lo que quiere decir que los números crecerán en las elecciones venideras y en el caso que nos ocupa, Durango, Marina Vitela parte con una base que en este momento no tiene la oposición.

En nuestro Estado ha habido guerra de casas encuestadoras como en todas las elecciones pasadas. Las encuestas no sirven de posicionamiento, son útiles para que los cuartos de guerra tomen decisiones más precisas. Lo cierto es que, como se había anticipado, será una final de fotografía. Desde este lado se puede observar que Marina Vitela ha tratado de enderezar el barco y sigue sumando, sabe que en el terreno de los dotes histriónicos no tiene nada qué hacer, por ello se refugia en lo territorial. Mientras que el equipo de Esteban Villegas empieza a hacer lo que mejor sabe -salvo honrosas excepciones- “subirse al ladrillo”, llenarse de soberbia, misma que los echó del poder hace seis años y que el propio candidato y su esposa han pedido a gritos no se retome.

EN EL TINTERO…Gonzalo Yáñez se perdió en el viaje en el tiempo. Hace una campaña digna de los noventas. Se la volvió a jugar a la izquierda. En poco tiempo se prevé que deje de hacer campaña. Casual en él, dicen los que lo conocen… Falta poco para que el Tribunal Electoral Federal ponga punto final a la tragicomedia de la designación de la candidatura a la gubernatura morenista en Durango. Será el miércoles cuando sesionen. José Ramón Enríquez y su equipo aún tienen esperanza. De cualquier manera, pude ser el fiel de la balanza, pero la candidata Vitela no quiere nada con el doctor feliz, y con la soberbia, nunca se ha ganado una elección.





@raulgonzalezr