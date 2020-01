Se alinean los astros en favor de Esteban

En Durango existen sólo tres fuerzas políticas con peso específico suficiente como para decidir quién será el próximo inquilino del Centro de Convenciones Bicentenario (CCB): la del gobernador José Rosas Aispuro, la del líder nacional de la CNC y diputado federal, Ismael Hernández Deras, y la del exgobernador Jorge Herrera Caldera.

De los otros grupos que indudablemente existen en la entidad, ninguno tiene la fuerza suficiente como para hacerlo, incluyendo el de la señora Leticia Herrera; debemos recordar que en las elecciones pasadas perdió Gómez Palacio, un hecho que arroja como lectura que la influencia de la familia Herrera en La Laguna ya no es lo que era en vida de don Carlos, así que ya no puede asegurar tener en la bolsa el porcentaje de votos que representa la región.

Pero regresemos al tema central; en el entramado político duranguense estas tres fuerzas parecen alinearse en favor de Esteban Villegas Villareal para que repita en la candidatura al gobierno del estado, y aunque parece lejano en el tiempo el momento de elegir al sustituto de Rosas Aispuro, créame, en política, lo que menos sobra es el tiempo.

Así lo entiende el propio gobernador Aispuro, quien ante la falta de oficio de sus operadores políticos en el Congreso ha tenido que recurrir a Esteban Villegas para que le opere algunos temas; seguramente ya está pensando en su salida y necesita cerrar algunos círculos para evitar, en la medida de lo posible, convertirse en el villano favorito de la gente.

Parece que por el bien de ambos -Aispuro y Esteban- han limando las viejas rencillas que quedaron de las elecciones de 2016, es palpable la buena relación que tiene el ejecutivo en el Congreso, lo que en mucho se debe a los buenos oficios del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Villegas Villarreal.

A propósito de la Jucopo, en cualquier régimen parlamentario, el presidente de la Cámara emana del grupo que ostenta la mayoría, también puede surgir de una coalición en donde su partido no tenga mayoría, pero sí un peso importante, por la cantidad de votos que representa, pero en el caso de Durango, el líder cameral emana de un partido político -el PRI- que tiene solamente 5 integrantes, de los cuales 4 son plurinominales, por cierto, y no de Morena, que junto con sus aliados suman 14 diputados ¿Será acaso que los morenos no saben hacer cuentas, o no saben cómo se hace la política, o alguien los dijo que eligieran a Villegas?

En los corrillos políticos se dice que Jorge Herrera Caldera es quien maneja buena parte de Morena en Durango, incluso que su ascendencia le alcanzó para imponer candidatos en la pasada jornada electoral. Si ligamos está extraña situación a Esteban, sin duda que el beneficio para él sería mucho, recordemos que Herrera Caldera lo designó su sucesor, sólo que les falló la estructura, así que viéndolo en retrospectiva, el contador no vería con malos ojos la candidatura.

Por lo que respecta a Ismael Hernández, para nadie es un secreto que controla al PRI en Durango, por lo que de darse las cosas como pintan, no tendría ningún inconveniente en dar su visto bueno -otra vez- para que Esteban lo intente de nuevo; el líder nacional de la CNC sabe que el partido perdería de nuevo si el candidato sale de los priistas de siempre, y la marca no es muy atractiva como para que alguien de la llamada sociedad civil acepte serlo, amén de que las experiencias al respecto no son nada alentadoras para el tricolor.

Ante tal panorama, el corolario es que si no sucede nada extraordinario y a ninguno de los tres actores políticos les gana el protagonismo como para sacarse de la manga a un candidato en lugar de la cabeza, Esteban Villegas será, primero, diputado federal, y después, candidato al Gobierno del Estado, por el PRI o por Morena, con grandes posibilidades de ganar si los tres grupos hacen alianza.