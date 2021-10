Se celebró a dictadura el 16 de septiembre

México celebra el Grito de Independencia con un dictador al frente y otro al lado. Este 16 de septiembre mientras tomaba lugar el desfile cívico militar para conmemorar los 211 años del grito de independencia, los mexicanos fueron testigos de un duro mensaje por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, no sólo posó para la foto del país que celebraba el aniversario del fin de su etapa colonial, sino que fue orador en el evento. El mandatario mexicano sonreía frente a las cámaras en compañía del dictador cubano y si bien para algunos la idea transmitida fue confusa, para otros fue muy clara, el autoritarismo de AMLO.

Aunque el presidente López Obrador es seguidor férreo de mantener una política exterior de bajo perfil, la invitación a esta figura a la celebración de independencia sin duda rebasó las expectativas de la comunidad internacional. Todo lo que no se ha hecho en tres años de política exterior, se hizo en una tarde al ver cómo López Obrador felicitaba en su discurso a Miguel Díaz-Canel por darle continuidad a los principios de la Revolución Castrista.

“Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica”, declaró el mandatario mexicano.

Como alguna vez el Jefe Diego calificó a AMLO, éste es un “falsario de tiempo completo”, su comportamiento es de estafa y al camuflarse como parte del pueblo, es un presidente que gobierna con mano de hierro. El mandatario calificó a Cuba como un pueblo hermano y, no sólo se denunciaron los embargos impuestos por parte de Estados Unidos, sino que se llenó de elogios al gobierno de Díaz-Canel al describirlo como uno resistente y eficiente. Además, después de gritar “Viva México”, se dio el lujo de gritar “Viva la independencia de Cuba”.

Asimismo, AMLO recibió múltiples críticas cuando en su discurso responsabilizó a Estados Unidos por el malestar de los cubanos, en lugar de a la tiranía del gobierno y su comunismo fallido. Los tintes en el discurso del presidente fueron claros, su apoyo indiscutible a Díaz-Canel, la felicitación al gobierno de la isla, su reclamo al presidente norteamericano Joe Biden y su oposición del sometimiento de unas naciones sobre otras, pareciera que vuelven a México parte de los Estados no alineados.

Sin embargo, es claro que AMLO sabe sus debilidades y que, México al ser vecino de Estados Unidos, es inmediatamente el “patio trasero” de éste. Se evita a toda costa una injerencia extranjera por parte del gobierno americano, pero los mexicanos realmente entendieron las intenciones del presidente, un Estado opresor.

Al hacer énfasis en la fortaleza y la resistencia que ha tenido el gobierno cubano hacia las sublevaciones de los ciudadanos, AMLO cada vez más reafirmaba su “Peje-tiranía”. Las críticas a los levantamientos en contra de Díaz-Canel mostraron el apoyo al control total del Estado al pueblo mientras figuras como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, entre otras, aplaudían a las palabras del mandatario.

No sólo vale la pena analizar este tipo de actitudes por parte del gobierno mexicano durante un día de celebración para el país, sino su insistencia en fortalecer los lazos con la isla. Por si no fuera poco, el gobierno ya tiene la investigación Cuba-gate por parte del senado y en la cumbre de la CELAC la dictadura cubana fue denunciada por el gobierno de Uruguay. No obstante, AMLO no desiste en defender a Cuba y a su gobierno. Evidentemente, este 16 de septiembre no se celebró la independencia, sino el autoritarismo que les espera a los mexicanos con Morena.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.