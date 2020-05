Se ordena ser feliz, feliz, feliz

Intelectuales, escritores reconocidos, con trayectoria completamente aceptada, quienes desde la campaña del ahora presidente de México, esbozaron su punto de vista respecto a su candidatura, como la declaración que hizo Mario Vargas Llosa, quien aseguró ver muy mal a nuestro país y señalar que con AMLO, México estaba retrocediendo; lo que le valió que el pueblo bueno y sabio seguidor del mesías, quisiera quemar dentro de las librerías todos los libros en los que apareciera como autor el premio Nobel de Literatura.

Lo manifestado por el escritor Andrés Oppenheimer, Premio Pulitzer y analista político, quien al referirse a López Obrador, indicó que: “Es un político que no acata las reglas democráticas”.

Federico Reyes-Heroles, excelente escritor y comentarista político, con diversos premios como son: En la FIL de Guadalajara; premio al Bibliófilo del año 2016. También ha recibido en dos ocasiones el premio periodístico “José Pagés Llergo”. Ha dado conferencias en Harvard, Princeton, Berkeley, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Yale entre otras, donde fue nombrado miembro del Pierson College.

En la UNAM ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Filosofía y Letras en la Cátedra extraordinaria “Simón Bolívar”. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director de la Revista de la Universidad, coordinador de Humanidades, miembro y presidente del Patronato Universitario. Además, fue miembro del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien hizo mención: “López Obrador provoca miedo porque ven en él a alguien que siempre tiene la habilidad para situarse por encima de la ley”.

Sergio Sarmiento, quien desde los 17 años se inició como escritor y periodista en una reconocida revista de tiraje nacional, y posteriormente obtuviera la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. Condecorado Caballero de la orden de las letras y las artes de Francia; En el 2003 se le concedió el Premio Antena por trayectoria profesional, máximo galardón de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión; Premio Pedro Sarquis Merrewe en su XIII entrega anual junto con Ciro Gómez Leyva, quienes también fueron reconocidos por la fundación jalisciense; quien desde la campaña le señaló lo siguiente: “López Obrador muestra una enfermiza obsesión con el poder… Su obsesión es destruir, se aferra a esa idea leninista de que las cosas deben empeorar para mejorar. Ya que la única mejoría posible vendrá con su acceso al poder”, y en la actualidad ha verificado muchos comentarios más al respecto.

El comentarista y escritor Luis Rubio, quien fuera merecedor del premio APRA al mejor libro, en 1993 el Premio Dag Hammarskjöld y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo en Artículo de Fondo, quien con relación a López Obrador dijo: “Lo que está diciendo es yo tengo capacidad para decidir lo que yo quiero”.

Denise Dresser, condecorada con la Legión de Honor de la República Francesa en grado de Caballero, máxima distinción que otorga el gobierno de Francia a ciudadanos y a extranjeros, por su defensa de la libertad de expresión y derechos humanos y reconocimientos y premios en todas partes, de quien no he escuchado algo medianamente favorable de López Obrador.

Enrique Krauze, historiador y ensayista, Ingeniero Industrial y doctorado en Historia en El Colegio de México; profesor investigador de El Colegio de México; secretario de redacción y subdirector de la revista Vuelta; fundador de Editorial Clío; fundador y director de la revista Letras Libres. Productor y co-narrador de las series televisivas “México Siglo XX” (1998) y “México Nuevo Siglo” (2001); autor de los documentales y series sobre la historia de México: “Biografía del poder” (1987), “México” (1988) y “El vuelo del águila” (1994). Miembro de Número de la Academia Mexicana de la Historia desde 1989. Colaborador de varios diarios a nivel nacional, galardones obtenidos: Premio Magda Donato 1976. Premio Comillas de Biografía, España, 1993, por Siglo de Caudillos. Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, España, 2003. Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 2009 otorgada por el Gobierno de España, quien ha verificado bastantes comentarios nada halagüeños con relación a López Obrador.

Francisco Martín Moreno, quien en distintas entrevistas se ha definido como investigador, mas no historiador, quien en sus libros ha insinuado que la Iglesia y los conservadores son los enemigos eternos de México, critica drásticamente a López Obrador, a quien compara con Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

Por citar a varios intelectuales y escritores con amplio reconocimiento, cuya opinión es de considerarse como realidades, fundadas y apoyadas en conocimientos y certezas, quienes coinciden en que el gobierno AMLO nos está hundiendo a todos los mexicanos, y a los pobres los está haciendo más pobres; y el 90 por ciento de los comunicadores de noticias, quienes se encargan de mostrar las evidencias de lo acontecido en el mundo y en nuestro país señalando los principales indicadores de inseguridad, muerte, insalubridad, división, encono, desempleo, pobreza, desigualdad, ataques a la prensa, mentiras, corrupción, violaciones a la ley, etc., y que coinciden con los datos de los intelectuales, les ha valido el mote de “chayoteros” por parte de los “chairos”, quienes siguen creyendo a ciegas en su mesías, no obstante los comparativos de cómo recibió al país por cuanto al PIB y cómo se encuentra en estos momentos; las excusas de cambiar PIB por bienestar; crecimiento, por desarrollo; y lo material, por lo espiritual.

El éxtasis ahora de los señores “chairos” es, que ya no les importa si nuestro país se retrasa 50 años, por prohibir la energía renovable por la que impurifica y repercute en altas contaminaciones para el planeta; quizás también llegue a prohibir el uso de la licuadora, para usar en su lugar el molcajete; no se percatan del decrecimiento económico del país; de la pobreza que avanza, etc., ahora a los “chairos” lo que les embelesa es que, con su Mesías y limosna recibida, ellos son felices, felices, felices, porque ese es el mandato.