¿Se podía evitar la pandemia en México?

Hace cinco años con la epidemia del ébola la humanidad no aprendió nada. Los países ricos medio temblaron y lo poco que aportaron apenas alcanzó para que dicha enfermedad se quedara en el continente africano y ahí, se pagaran las consecuencias de la ignorancia, la pobreza, desigualdad y deshumanización que caracteriza la civilización del Siglo XXI.

La Covid-19, irrumpió en el mundo de una forma brutal como inesperada. En ningún país se tenían las condiciones sanitarias ni económicas para hacerle frente y cuando menos, paliar los estragos que esta dejará: Desgraciadamente en nuestro país tampoco.

Como todo lo irracionalmente agresivo, el virus de la Covid-19 hace más daño en los débiles; personas de edad avanzada, diabéticos, hipertensos. En quienes padecen obesidad, problemas respiratorios, insuficiencia renal, adicciones, mujeres embarazadas. Enfermedades hepáticas, anemias y mala alimentación entre otros, y no distingue pobres de ricos, consecuentemente nuestro país es un caldo de cultivo propicio.

La pandemia encontró a los mexicanos con un sistema de salud abandonado, en donde por décadas los hospitales no fueron prioridad para los gobiernos en turno, los sueldos del personal de salud mucho menos. La formación de médicos en las universidades estaba sujeta a intereses mercantiles de competitividad global y la Salud Pública no era interés primario.

También desde hace décadas, dejó de interesarle a los gobiernos la alimentación de la niñez mexicana, se permitió entrar a las trasnacionales con “alimentos” exageradamente grasientos, salados, dulces y con substancias contaminantes. Sólo les importó el negocio, la ganancia y el favorecer a los grandes empresarios, escudándose en la falacia de que “si les va bien a los ricos, los beneficios les escurren a los pobres”. Ni la salud, ni la alimentación fueron los objetivos de los gobiernos y menos las de los trabajadores.

En febrero del 2020, el coronavirus encuentra un país con 60 millones en la pobreza, una clase media confundida, un grupo de élite que se resiste a perder el control económico y aprovecha la crisis para medrar con las necesidades sociales.

Por fortuna la nación tienen su guardadito: Un pueblo solidario, unido y luchador. Una nación que en poco tiempo ha plantado las bases constitucionales para no echarse para atrás, para construir un sistema equitativo de salud, desterrar la corrupción y la impunidad; pero sobre todo un país en donde siempre esté primero el bien común de los desposeídos.

No, la llegada de la pandemia no se podía evitar. Pero sí se podían tener mejores condiciones sanitarias, económicas y sociales que atenuaran los daños, la incertidumbre y el miedo no habrían hecho presa el corazón de miles de ciudadanos.

Esta experiencia, nos ha enseñado que el contagio global existe y que los países deben trabajar conjuntamente si quieren sobrevivir. El coronavirus ha logrado enfatizar aún más el temor por una enfermedad de la que todavía se desconocen muchos factores, su vacuna y su tratamiento.

Para finalizar, quiero llamar su atención a lo que recientemente el nobel de Economía Paul Krugman, opinó: “El papel del gobierno frente a la crisis económica/pandemia, no es enfrentar la situación como si fuera una depresión más, sino hacerlo de manera diferente. La estrategia no debe diseñarse para enfrentar las consecuencias de la epidemia a nivel de empresas sino de los individuos”.

Ciudadanos y ciudadanas: Lo que el gobierno mexicano está implementando, es correcto. Usar los pocos recursos del erario público (deberían ser más, miles de millones), para sostener a los mexicanos más expuestos. A eso se le llama política social de Estado, no se dejará a nadie a su suerte. Es lo que debe hacer un país que aspira a la justicia y equidad. En otras palabras: Tenemos que jalar parejo.