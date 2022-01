¿Se repetirá, MORENA la causa fuiste?

En 2018, el fenómeno Andrés López Obrador cimbró a la clase política local: por primera vez, perdieron los cuatro distritos federales. Heridos de muerte, el PRI y el PAN regresan con una victoria y rescatan la mayoría en el congreso local. Este resultado lo obtuvieron gracias a que fueron juntos, y les funcionó. Ahora quieren repetir la misma fórmula para cerrarle el paso a MORENA rumbo al Bicentenario, y evitar que Marina Vitela se convierta en la primera gobernadora del Estado. Esa es la cabeza visible en la disputa por el poder entre el PAN, PRI, PRD y la otra alianza, MORENA, PT, Verde Ecologista, y el que se subió al barco, RSP.

En el círculo cercano de Esteban Villegas Villareal, aseguran que la elección del primer domingo de junio será un día de campo. Aseguran tener en la bolsa 230 mil votos y que con 70 mil más, volverán a lo suyo: repetir lo que sucede cada seis años, y Durango será la misma fotografía de siempre. El llamado “dream team” conformado por Marina Vitela, Gonzalo Yáñez, Gerardo Villareal y Hugo Rosales Badillo, se vio afectado por las mismas prácticas del PRI pero mejoradas por MORENA y Mario Delgado, el encargado de hacer públicas las decisiones que se tomaron en Palacio Nacional. El fantasma de José Ramón Enríquez Herrera, se podría reflejar en los primeros resultados del primer domingo de junio, porque sin duda los beneficiados serán el PRI y el PAN. Hasta el día de hoy, se sabe que el caso del polémico oftalmólogo está en manos de los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral Federal. Son dos los recursos que interpuso José Ramón Enríquez y que tendrían que ser resueltos a más tardar el 22 de febrero. Vemos que las dos alianzas tienen el mismo riesgo, y por distintas razones si no hay unidad se pone en riesgo el triunfo.

Aunque en el PRI y el PAN lo negaran, el hecho de que Esteban Villegas Villareal encabece la alianza, dejó heridas que no tendrán tiempo de cicatrizar. Por los rumbos de MORENA, las heridas también son graves. Los “Enriquistas” no se quedarán con los brazos cruzados, harán todo lo que esté a su alcance para evitar que Marina Vitela llegué al Bicentenario y Gonzalo por segunda ocasión a la presidencia municipal. Y como se dice, los que avisan no engañan.

Mientras existan inconformidades al interior de MORENA, le están ayudando al PAN para que regrese al PRI de donde hace seis años lo sacaron. Y por si esto fuera poco, hay dos cosas que podrían impedir que MORENA se alce con la victoria: La decisión política tomada a favor de Marina ya no tiene reversa. El llamado a José Ramón Enríquez a que acepte los resultados de la encuesta jamás sucederá. El otro es que es imposible un acuerdo entre José Ramón y Marina Vitela. Si la sentencia del tribunal de la sala superior viniera en contra de Enríquez Herrera, se quiera o no, MORENA no sólo tendría que vérselas con la alianza, de paso el oftalmólogo se iría con todo para que pierda MORENA. Ya conoce usted a José Ramón: todo o nada.

El otro problema que tendrá que resolver MORENA es la candidatura en Gómez Palacio. Si el candidato es hombre aquí en Durango, en Gómez Palacio tendrá que ser mujer. “Como lo que se ve no pregunta”, Marina tendrá que tomar la decisión, y no sabemos cómo va a reaccionar Omar Castañeda o qué pedirá a cambio. Aunque MORENA va arriba en las encuestas, si las candidaturas los dividen se podrá venir todo abajo. Pueden pasar muchas cosas.