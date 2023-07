¿Se respetarán los acuerdos?

En la oposición y la 4T, apenas comienza el fuego amigo y la guerra sucia. Como usted sabe, en la clase política mexicana, no hay lealtades, sólo intereses, y los acuerdos rara vez, se cumplen. Otro problema estructural de la clase política, consiste en hacer los acuerdos en las cúpulas del poder y la militancia es un cero a la izquierda.

Más aún, como ya pasó la época dorada de los llamados virreyes que gobernaron en los estados de la República, todo volvió a ser como antes: lo que diga mi dedito. En la actual coyuntura nacional, se puede ver el mismo diseño, con la diferencia que unos son “corcholatas” y otros “cascuichas”. Todo cambió, para que todo sea más de lo mismo.

Discutir cómo llegará a ser la candidata del Frente Amplio por México, la “señora X”, sería pecar de inocentes. Sabemos que al PRI, PAN y PRD, como dice la canción: “no tuvieron tiempo de montar a sus caballos”, y Claudio X. González les dijo; en el Frente Amplio por México yo mando, no se vayan a equivocar. Pero al menos en el PAN, no todos se quedaron callados y por eso, formaron un movimiento llamado “la ola azul”, que se opone a Xóchitl Gálvez. Entre otras cosas, no confían en ella por sus orígenes “troskistas”, por no ser panista y querer usar al partido para llegar a la presidencia de México. En el caso de los priistas, tienen la virtud de la disciplina y calladitos, se ven más bonitos. En el PRD, los “chuchos” manejan lo que queda de ese partido y todo lo que escurra es miel.

En aquella famosa cena, donde supuestamente, se tomaron los acuerdos para repartirse el pastel, se filtró en un medio nacional, que las “corcholatas” de la 4T, juraron parafraseando a Alexandre Dumas; una corcholata para todos y todas las “corcholatas” para uno. Pero en los hechos, las cosas se perciben de manera diferente: Claudia Sheinbaum y Adán Augusto Hernández López, se sienten muy cercanos a ya sabes quién. El caso de Marcelo Ebrard es totalmente diferente, él con su trabajo al lado de AMLO, le ha demostrado resultados y lealtad. De Ricardo Monreal, se dice que su jugada es ser el candidato a la CDMX.

Al menos en teoría, los finalistas pueden ser Marcelo y Claudia a pesar de que muchos opinan, que la decisión ya está tomada a favor de Claudia. De ser así, entonces, Marcelo podría ser el próximo secretario de Gobernación, Adán Augusto y Ricardo en la Cámara de Senadores y de Diputados respectivamente.

En el caso de la “señora X”, ¿ya tiene su secretario de Gobernación y resuelto el tema de la Cámara de Senadores y Diputados? ¿Será por segunda ocasión Santiago Creel secretario de Gobernación? Y ya encarrerado el gato, podría ser secretario de Hacienda Claudio X. González y en la Secretaría de Bienestar, Vicente Fox. Bueno, para que esto se haga realidad, Xóchitl Gálvez necesita primero para ganar llevar a las urnas a 20 millones de “huevones” y “cabrones” para que voten a su favor.