Se va Benítez

Si los acuerdos políticos se cumplen –nada raro que suceda lo contrario- Luis Enrique Benítez sería el precandidato al distrito 03 federal o, en su defecto, segundo en la lista plurinominal local.

Gina Campuzano sería la candidata al 04 federal, Arturo Yañez Cuéllar encabezaría la dirigencia estatal del PRI y Adrián Alanís sigue en la pelea.

Si los acuerdos políticos se cumplen…

Tras una agitada semana, los partidos que integran la alianza y coalición “Va por México y “Va por Durango”, estarán viendo llegar la paz aparente. Las dinámicas al interior del PAN, PRI y PRD para elegir precandidatos a los espacios federales y locales, deben estar concluidos o al menos bien encaminados. La intercampaña inicia el 1 de febrero.

Cambio de nombres, especulaciones al por mayor; molestias, indignaciones, negociaciones, acuerdos, plantones, encuentros y desencuentros. Cruce de llamadas, otros movimientos y otras negociaciones y, finalmente, parece que ya cuadraron.

Benítez Ojeda, en el centro de la polémica desde que tomó posesión como presidente del CDE del PRI en Durango, supo darle vigencia a un partido que, a partir de 2016, ha vivido los peores años de su historia en la entidad. Si no cambia nada, con el inicio de la nueva semana, podría estar renunciando a su cargo; lo haría, seguramente, en medio de una nueva polémica. Genio y figura…

Las debacles electorales del PRI en 2016, el tornado “amlista” en 2018 y las denuncias consecuentes por corrupción, pusieron a su partido en el límite más bajo. Sin el gobierno estatal, los principales ayuntamientos y la mayoría en el Congreso local en su poder, muchos -la mayoría- apostaron por su desaparición, tal vez la deseaban.

Sus huestes emigraron sus militancias y simpatías o -¿por qué no decirlo?- ambiciones, hacia otros partidos. Otros tantos se mantuvieron, pero con la velada y permanente amenaza de partir, en caso de no ser favorecidos. Algunos ocultaron la marca que les dio tanto. Los más, permanecieron y capotearon el temporal. Todos encabezados por Luis Enrique, aunque en público y privado, le picaran los ojos, descalificaran e insultaran, incluso.

Benítez puede caer bien o mal, puede juzgársele por todo lo que usted quiera, pero no se le puede negar, en honor a la justicia, su capacidad, preparación, habilidad e inteligencia. Ha sorteado, si no con éxito total, sí con resultados positivos, con raspones y sobadas, con los dos bloques más representativos del priismo actual: El de los dos recientes ex gobernadores.

Muchos le reconocen sus virtudes y aceptan como justo que obtenga algo; finalmente cuatro años de vendaval algo deben redituarle. Mantuvo vigente a un partido que sufrió y sufre un manoseo increíble en sus estructuras, en sus liderazgos. Los partidos opositores, incluso personajes egresados de las filas del PRI, al que ahora critican y se fueron vilipendiando luego de obtener casi todo, están a la caza de cuadros jóvenes y no tan jóvenes, para integrarlos a sus causas

Esos partidos, con quienes va en alianzas o no, reconocen en el PRI su estructura y la organización electoral que mantiene. Pero eso será sometido a aprueba este 6 de junio, cuando enfrente la elección que le defina con qué, quién y cómo jugará en el 2022.

Si bien Benítez no dejaría un partido boyante, si entregaría uno que supo flotar para sobrevivir y que en la sobrevivencia, encontró fuerza para ser fiel de balanza en el próximo proceso electoral. Por eso tantos reflectores sobre sus nominaciones. Por eso ahora muchos quieren estar y, por aquellos que regresaron, otros tantos se sienten desplazados. Pero las calabazas se acomodan en el camino y el PRI, a pesar de ese plantón, parece que acomoda las suyas.