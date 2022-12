Sección 44 defenderá a los despedidos

Me han llamado poderosamente la atención, las declaraciones de defensa que el maestro Efrén Estrada Reyes ha externado en algunos medios a favor de los trabajadores despedidos.

Cosa que no es fácil, pero tampoco difícil si en su calidad de líder,emplea las estrategias inteligentes que desafortunadamente su antecesor dejó de usar, llevándolas al extremo de la oxidación. De ahí que ha llegado el momento de limpiarlas, ante los acontecimientos que los interesados impulsan y que afortunadamente el líder de la Sección 44 ha interpretado, ya que sin aludirlo a él, atañe a sus agremiados, que ya padecen la incertidumbre de un ajuste de cuentas que se calienta y acelera.

Siempre he dudado de la valentía y honradez de los líderes que han dirigido a la organización, pero esta vez considero que ha llegado el momento de concederle el beneficio de la duda, a quien su espada ha lanzado inesperadamente al campo de batalla y que ha asumido el reto de ir por ella, para resarcir el daño que en carne propia han sufrido sus compañeros.

Si el maestro se sostiene en su decir, recuperará la confianza que su antecesor perdió. De ahí que la palabra que acaba de empeñar, debe sostenerla al precio que sea, porque está en juego la dignidad y credibilidad que por las treinta monedas los Judas hipotecaron y ahora rescatarlas implica desinflar el tinglado de arrogancia y prepotencia que una vez más las amenaza.

El derecho al trabajo es sagrado y el patrón y el sindicato deben salvaguardarlo. De ahí que el primero no puede actuar contra el trabajador, sin la defensa del segundo, que aún siendo culpable el trabajador, el sindicato no puede ni debe eludir la obligación de defenderlo.

El sindicato y el patrón son dos cosas muy diferentes; por eso aunque coincidan en las negociaciones, por estricta semántica son enemigos acérrimos y en el juego permanente de vencidas, es el sindicato el que debe dar pruebas de que es invencible en la defensa de sus agremiados, resistiendo permanentemente la tentación de sucumbir a los sobornos y así evitar que las partes vulnerables de los representados sean abusadas.

Por eso, aunque me revienten las acciones del pasado; digno es reconocer que el actual secretario general se coloque del lado de los trabajadores destituidos y se comprometa a exigir su restitución, pese al incómodo juicio de aquellos que echando a rodar cabezas, de estrellas coronan la suya.

Desde luego que el reto mediático que el líder ha lanzado, no es sencillo, pero quedarse inmóvil y callado, corre el riesgo de avalar los atropellos que en todo sentido legitimaba su antecesor. Dándonos así la pauta a pensar, que al margen de las razones que esgriman los expulsores, él ha decidido dar la cara por los expulsados, corriendo el riesgo quizá de equivocarse, pero a la par con la satisfacción de defender a la víctima, y jamás ser cómplice y gozar el dudoso placer de proporcionarle el látigo al verdugo.

La prueba de fuego ahí está y serán las acciones del líder las que le ayuden a pasarla o reprobarla si se muestra omiso, ya que a veces las patrañas y pantallas de la parte oficial aturden, para que no nos percatemos de las recovecos del derecho, que fueron creados precisamente para salvaguardar y proteger el privilegio de mandar, dejando siempre a la zaga y sin ninguna garantía a la obligación de obedecer.





No niego que la vejez aturde, pero aún intuyo que las declaraciones del maestro Estrada, no fueron expresadas para simular en el discurso una defensa y en los hechos seguirle el juego a la autoridad en contra de los trabajadores, los cuales si han incurrido en alguna irregularidad, lo menos que pueda hacer, es contribuir a que se corrija, pero no a que se les despoje de su patrimonio laboral.

El actual dirigente proviene de una cultura que abandonaba a los trabajadores a su suerte, pero sus declaraciones le reivindican al asumir el reto de que no está dispuesto a continuarlas, ni hacerles comparsa para que al patrón se le faciliten las cosas. La suerte está echada y será fatal para la parte sindical si a la mala se deja ganar.