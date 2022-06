¿Será el gabinete más de lo mismo?

Como dicen, que no le digan, que no le cuenten, pero la lucha por los puestos claves del próximo gabinete estatal están a la orden del día. Las declaraciones hechas por Esteban Villegas Villarreal, gobernador electo, no bastan para detener la lucha por el poder del sexenio que viene. Hay una razón: de los más altos niveles del gabinete, podría salir la próxima sucesora o sucesor de Esteban Villegas. No estamos inventando nada, hasta el día de hoy las reglas no escritas del poder en México no han cambiado, el que sale deja heredera o heredero. Aquí en Durango, la excepción de la regla sería José Rosas Aispuro Torres que no pudo hacerlo, por ello pasará a la historia.

En una elección, ya sea para presidente de la República o gobernador de un estado, nadie puede ganar solo, como se nos quiere hacer creer eso de que el voto ciudadano los lleva al poder. La llamada democracia electoral es una obra de teatro bien montada. Llegar al poder tiene un precio, y este tiene que pagarse. En primer lugar, detrás de toda presidencia o gubernatura hay acuerdos entre los grupos, partidos y poderes fácticos, donde sobresalen los empresarios y el clero.

De acuerdo al gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal, anuncia que habrá un gobierno de coalición entre el PRI, PAN y PRD. Si entre los partidos mencionados hubiera una coalición para gobernar, tendría que ser un gobierno de facto, porque en nuestro país no están legislados los gobiernos de coalición, sólo pueden hacerlo en una coyuntura electoral.

Las reglas del juego en la política mexicana son muy claras. Sólo con los acuerdos con los grupos de interés es posible ser presidente o gobernador. Quienes acompañan a la ganadora o ganador, reclaman lo que una vez dijo Porfirio Muñoz Ledo, el derecho de la sangre. El gobernador electo dice una cosa y las que ya se sienten secretarias o secretarios del gabinete están haciendo otra. Hay figuras muy influyentes del PRI que apoyaron la campaña, y se sienten merecedores de buenas rebanadas del pastel para sus amigas y amigos en puestos clave, y así cobrar las facturas.

También un poderoso militante de otro partido que no fue en alianza con el PRI, PAN y PRD, resultó pieza clave para que la alianza Va Por Durango se alzara con la victoria. Este acuerdo tiene que pagarse con la respectiva factura política.

Lo realmente sorprendente sería que los puestos más importantes del próximo gabinete, la mayoría fueran para la sociedad civil, eso ni soñarlo. Aunque recordando los discursos y las promesas de campaña, se dijo en más de una ocasión que la alianza Va Por Durango era también con la sociedad civil. En el próximo gabinete no habrá sorpresas, sólo sorprendidos. Sin duda, las propuestas para el gabinete saldrán del PRI, PAN y PRD, y en esa proporción serán las designaciones. Pero no crea usted que alguno de los tres partidos propondrá a ciudadanos con perfil para un puesto de primer nivel. Son aliancistas, pero no tontos. El PRI y el PAN tienen un buen argumento para pedir: nos la jugamos con el PRI y ahora vamos a cosechar lo que sembramos, los puestos en el gabinete.

Por eso, en Durango y en todo el país el título de la novela “El Gatopardo” sigue teniendo vigencia, que todo cambie para que todo siga igual. Casi podemos asegurar que los nombres del gabinete serán los mismos de siempre. La sociedad será testigo, una vez más, de cómo los grupos del PRI se saldrán con la suya. El PAN podrá proponer, pero no imponer. Los del PRD, que juegan mal, pero se acomodan, con lo que les den se darán por bien servidos. Todos queremos equivocarnos y que el gobernador electo nos dé una sorpresa. Desde el primer día veremos su estilo personal de gobernar.