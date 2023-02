Si Gómez Morín viviera

Dice el refrán: No se puede tapar el sol con un dedo, ni Genaro García Luna, cubrir con su silencio dos sexenios panistas. Independientemente de cualquier cosa, el “ex súper policía” de Vicente Fox y Felipe Calderón, Genaro García Luna, puso en la mesa la corrupción, impunidad y la complicidad dedos sexenios. Fox, un neopanista exgerente de una empresa refresquera y el otro, un panista que inició una guerra para proteger a un cártel como ya quedó demostrado.

De García Luna depende que un día Felipe Calderón pueda ser imputado. Si el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio calderonista, fuera condenado a cadena perpetua y decide llevarse esos secretos a la tumba, como dijo Juan Gabriel: “allá él”. De lo que no podrá salvarse Calderón es del juicio de la historia. De un pueblo preso de una especie de narco Estado, una sociedad víctima de las mentiras de los hombres del poder, en complicidad para cogobernar con los cárteles de la droga. De las miles de víctimas inocentes que han muerto en esta guerra que parece no tener fin. Se quiera o no, Fox y Calderón son los padrinos de una historia de corrupción.

Hoy las palomitas blancas vestidas de azul, no pueden mirar a la sociedad de frente. Desde que Fox “sacó a patadas al PRI de Los Pinos” prometió que este país sería otro pero en lugar, de ponerle el último clavo al ataúd del PRI, tuvimos “la señora presidenta”. Desde hace tiempo, Fox sacó al priista que siempre ha llevado dentro, por eso, el domingo 26 estará en la marcha. De Felipe Calderón ni se diga, entre copa y copa se le fue su sexenio. Dejó en las manos de García Luna y los cárteles de la droga que protegió, el destino de las mexicanas y mexicanos que dese entonces viven una pesadilla.

El PAN, de ser el mejor partido de oposición en México, cuando probó el poder, se olvidaron de su fundador Manuel Gómez Morín. Cambiaron su filosofía humanista y los principios ideológicos que siempre lo distinguieron. Cayeron en las trampas de viejo régimen, Fox los sacó de Los Pinos, pero dejó intactas las entrañas del caduco sistema priista. Una pregunta: ¿Con qué calidad ética y moral, los panistas le pedirán el voto en 2024? Como alguien dijo: Si Manuel Gómez Morín viviera, se moriría de vergüenza al ver en lo que el pragmatismo político ha convertido al partido que él mismo fundó, que terminó en los brazos del PRI y sin esperanza, de volver a tener algún día otro presidente de la República emanado del PAN.